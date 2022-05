Poslovil se je Andrew Fletcher, član skupine Depeche Mode

"Šokirani smo in neizmerno žalostni, ker nas je prezgodaj zapustil naš dragi prijatelj, član skupine in družinski član, Andy 'Fletch' Fletcher," je tvitnila angleška skupina Depeche Mode, ki je prva sporočila, da je umrl njihov klaviaturist Andrew Fletcher. "Fletch je imel zlato srce in ti je vedno nudil oporo, ko si potreboval pomoč, pogovor, smeh ali hladno pivo. Naša srca so z njegovo družino in prosimo vas, da jih imate v mislih in spoštujete njihovo zasebnost v teh težkih časih," so še zapisali.