Kot je ob smrti kitarista skupine Duran Duran, Andyja Taylorja, sporočila njegova žena Tracey, je bil 65-letnik steber družine in dodala: "Pogrešali ga bomo čisto vsak dan." Glasbenik je umrl 23. novembra, so še razkrili v sporočilu za javnost, ki so ga delili ostali člani skupine. Taylor je soustvaril uspešnice, kot so Save A Prayer, Rio in Girls On Film, sodeloval pa je tudi z drugimi izvajalci, med katerimi so bili Robert Palmer, Rod Stewart in Belinda Carlisle.

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Bil je ribičev sin in se je na kitaro, bas ter bobne začel učiti igrati kot samouk. Profesionalno se je začel z glasbo ukvarjati pri 13 letih. Preden se je pridružil skupini Duran Duran, je bil član nekaterih drugih angleških bendov, aprila 1980 pa je po uspešno prestani avdiciji postal stalni član ene najbolj prepoznavnih pop zasedb iz Velike Britanije.

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"Andy je bil z nami od vsega začetka," so sporočili Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor in Roger Taylor (nihče od članov ni bil v sorodu s kitaristom, čeprav imajo enak priimek). "Od trenutka, ko je s svojo kitaro in neomajno vero v nas iz severovzhoda prispel v Birmingham, je s seboj prinesel ognjevitost in dal svoj pečat naši glasbi. Njegovo igranje nas je popeljalo po svetu, s svojim humorjem, ki se je ujemal z njegovo nesentimentalnostjo in pogledom na življenje, nas je ohranjal prizemljene in dal bendu ostrino, ki jo je ohranjal vsa ta leta," so še zapisali in dodali, da so njihove misli s kitaristovo družino.

Rod Stewart se je poklonil Andyju Taylorju. FOTO: Instagram