Umrl je basist skupine Avtomobili David Šuligoj

"Zbogom David," je na družbenem omrežju Facebook zapisala primorska skupina Avtomobili in s tem sporočila, da je umrl njihov basist David Šuligoj . Ob tem je objavila fotografijo pokojnega glasbenika, pod katero so ji številni oboževalci izrekli sožalje.

Avtomobili so lani novembra obeležili 40-letnico neprekinjenega delovanja, ob tem pa izdali nov album Sijaj. Frontman Marko Vuksanović je za naš portal takrat dejal, da je zelo srečen, da so skupino pripeljali do tu, da jih ljudje še lahko slišijo in poslušajo ter da ga najbolj radosti, kadar v njihovi glasbi najdejo nekaj sebe.