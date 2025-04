Umrl je bobnar skupine Blondie, Clem Burke

Umrl je Clem Burke , bobnar v 70. letih ustanovljene skupine Blondie . 70-letnik se je v zasebnosti boril z rakom, je po njegovi smrti v izjavi, ki jo je podal tiskovni predstavnik, sporočila skupina. V dolgi karieri je nastopal tudi z Iggyjem Popom, Bobom Dylanom , skupinama Ramones in Eurythmics ter Markom Owenom iz skupine Take That .

"Clem ni bil le bobnar, bil je ritem srca skupine Blondie. Njegovemu talentu, energiji in strasti do glasbe ni bilo para, njegovega prispevka k zvoku in uspehu pa se ne da izmeriti," sta zapisala pevka skupine Blondie Debbie Harry in kitarist Chris Stein. "Poleg njegove glasbe je bil Clem vir navdiha tako na odru kot izven njega. Njegov duh, nalezljiv entuziazem in trdna delovna etika so se dotaknili vseh, ki so imeli privilegij, da so ga poznali," sta še dodala.

Burke se je rodil in odraščal v New Jerseyju. Bobnarske izkušnje je pridobival v godbah in pozneje v skupinah, ki so preigravale priredbe, skupini Blondie pa se je pridružil leta 1974. Že od začetka je svojo vlogo dojemal kot nekaj več kot zgolj človeka, ki narekuje ritem.