Umrl je Borisav Bora Đorđević, pevec skupine Riblja Čorba

"Spoštovani prijatelji, z žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil prijatelj in brat Borisav Bora Đorđević. Počivaj v miru dragi naš Boki. Borisav Bora Đorđević," so člani skupine Riblja Čorba, katere frontman je bil pokojni Bora, sporočili na uradni Facebook strani.

Zdravili so ga z antibiotiki in kisikom, po nekaj dneh pa so ga zaradi slabšega stanja priklopili na ventilator. Glasbenik je pred novim letom zbolel za pljučnico, zaradi česar je odpovedal koncert v Nišu. "Zdravnik mi je izrecno prepovedal kakršen koli napor, ker imam hudo pljučnico, zato bi nastop poslabšal moje zdravstveno stanje," je takrat dejal. "Premagali bomo bolezen in se vidimo ob prvi priložnosti" je takrat organizatorjem še dejal Bora.

Bora se je rodil leta 1952 v Čačku. Osnovno šolo je končal v domačem kraju, po težavah z zakonom pa so ga iz gimnazije izključili. Njegovi starši so se nato, da bi rešili 'sramoto', ki jima jo je povzročil, sklenili preseliti v Beograd. Tam je Bora maturiral na peti gimnaziji in se vpisal na pravno fakulteto. Po dveh letih je ugotovil, da ta poklic ni zanj, zato se je poskusil vpisati na Fakulteto dramskih umetnosti v Beogradu. Na igralstvo ga nikoli niso sprejeli, zato se je vpisal na organizacijo na FDU.