Umrl je britanski pevec, znan po nogometni himni You'll Never Walk Alone

"Gerry je umrl dopoldne po kratki bolezni, ki ni bila povezana s covidom-19. Njegova žena, hčere in vnuki so skrušeni od žalosti," je v izjavi, ki jo je povzela tiskovna agencija za Veliko Britanijo in Irsko PA, zapisala Marsdenova družina. Pred tem je vest o njegovi smrti naTwitterjuoznanil radijski napovedovalec Pete Price, s katerim je prijateljeval, prav tako je novico za Sky News potrdil glasbenikov manager Robert Pratt.

Marsden je bil najbolj znan kot pevec skupine Gerry and the Pacemakers, ki je vrh britanske lestvice uspešnic zasedla trikrat, najodmevneje s priredbo skladbe You'll Never Walk Alone. Pesem je postala tudi navijaška himna nogometnega kluba Liverpool in še danes odmeva po stadionih, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Skupina je znana tudi po skladbah How Do You Do It? inI Like It.