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Glasba

Umrl je dolgoletni bobnar zasedbe ZZ Top Frank Beard

Teksas, 19. 08. 2026 10.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Frank Beard

Skupina ZZ Top je v izjavi za javnost sporočila, da je umrl njihov dolgoletni član, bobnar Frank Beard. Kot so zapisali, je bil v oskrbi hospica na domačem ranču v Teksasu, ob njem pa so bili zbrani družinski člani. Natančnega vzroka smrti niso razkrili. Star je bil 77 let.

Zaradi smrti Franka Bearda je skupina ZZ Top odpovedala vse načrtovane datume turneje za prihajajoče dni v Koloradu in Utahu, so še zapisali v izjavi za javnost. Zasedbo, ki je bila znana po blues rocku, so ustanovili leta 1969, leto pozneje pa so prvič nastopili v živo. Skupaj so izdali 15 studijskih albumov in pet koncertnih. Najbolj znani so po uspešnicah Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag in Viva Las Vegas.

ZZ Top so sporočili, da je umrl bobnar Frank Beard.
ZZ Top so sporočili, da je umrl bobnar Frank Beard.
FOTO: Profimedia

Med prvotnimi člani skupine sta bila še pevec Billy Gibbons in pokojni basist Dusty Hill, ki je umrl leta 2021. Na odru ga je nato nadomestil Elwood Francis. Po Beardovi smrti je Gibbons v izjavi zapisal: "Danes sva z Elwoodom izgubila odličnega prijatelja in sodelavca, svet pa enega od najbolj naravno inovativnih bobnarjev na svetu ter pravega Teksašana. Njegovo značilno igranje je bilo ključno, da je ZZ Top ostajal eden najboljših bendov, on pa je bil član šest desetletij. Želel si je, da nadaljujemo, zato bomo." Skupina je še sporočila, da bodo odpovedane koncertne datume le prestavili na poznejši datum.

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Beard se je skupini pridružil po izidu prvega singla Salt Lick, prav on pa je bil tisti, ki je pripeljal še Hilla. S svojim značilnim slogom vzdrževanja ritma je bil osnova za uspešnice La Grange, Tush in Cheap Sunglasses, piše revija Rolling Stone. Postal je znan po vzdevku The Man With No Beard – kljub priimku – saj je bil edini član brez dolge brade, ki so skozi leta postale njihov zaščitni znak.

Razlagalnik

Blues rock je hibridna glasbena zvrst, ki se je razvila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji. Združuje elemente tradicionalnega električnega bluesa z energičnostjo in glasnostjo rock glasbe. Zanj so značilni poudarjeni kitarski rifi, improvizacijski solo vložki in močna ritem sekcija, ki temelji na bobnih in bas kitari. Skupine, kot je ZZ Top, so ta slog nadgradile s teksaško identiteto, kar je ustvarilo prepoznaven zvok, ki ga pogosto imenujemo tudi 'boogie rock'.

Hospic je oblika celostne oskrbe, namenjena osebam z neozdravljivimi boleznimi v zaključni fazi življenja. Njegov glavni cilj ni zdravljenje bolezni, temveč lajšanje bolečin, zagotavljanje udobja ter nudenje psihološke, socialne in duhovne podpore tako bolniku kot njegovim svojcem. Hospic oskrba se lahko izvaja v specializiranih ustanovah ali na domu, njen namen pa je zagotoviti dostojanstveno kakovost življenja do zadnjega trenutka.

Revija Rolling Stone, ustanovljena leta 1967 v San Franciscu, velja za eno najvplivnejših publikacij na področju glasbene kulture in popularne glasbe. Skozi desetletja je revija pomembno sooblikovala glasbeno kritiko, poročala o ključnih družbenih spremembah in predstavljala tako uveljavljene kot vzhajajoče glasbene izvajalce. Njihovi seznami, kot je '500 najboljših pesmi vseh časov', so postali referenčna točka za ljubitelje glasbe po vsem svetu in pomemben del zgodovine rock glasbe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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