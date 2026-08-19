Umrl je dolgoletni bobnar zasedbe ZZ Top Frank Beard

Zaradi smrti Franka Bearda je skupina ZZ Top odpovedala vse načrtovane datume turneje za prihajajoče dni v Koloradu in Utahu, so še zapisali v izjavi za javnost. Zasedbo, ki je bila znana po blues rocku, so ustanovili leta 1969, leto pozneje pa so prvič nastopili v živo. Skupaj so izdali 15 studijskih albumov in pet koncertnih. Najbolj znani so po uspešnicah Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag in Viva Las Vegas.

ZZ Top so sporočili, da je umrl bobnar Frank Beard. FOTO: Profimedia

Med prvotnimi člani skupine sta bila še pevec Billy Gibbons in pokojni basist Dusty Hill, ki je umrl leta 2021. Na odru ga je nato nadomestil Elwood Francis. Po Beardovi smrti je Gibbons v izjavi zapisal: "Danes sva z Elwoodom izgubila odličnega prijatelja in sodelavca, svet pa enega od najbolj naravno inovativnih bobnarjev na svetu ter pravega Teksašana. Njegovo značilno igranje je bilo ključno, da je ZZ Top ostajal eden najboljših bendov, on pa je bil član šest desetletij. Želel si je, da nadaljujemo, zato bomo." Skupina je še sporočila, da bodo odpovedane koncertne datume le prestavili na poznejši datum.

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Beard se je skupini pridružil po izidu prvega singla Salt Lick, prav on pa je bil tisti, ki je pripeljal še Hilla. S svojim značilnim slogom vzdrževanja ritma je bil osnova za uspešnice La Grange, Tush in Cheap Sunglasses, piše revija Rolling Stone. Postal je znan po vzdevku The Man With No Beard – kljub priimku – saj je bil edini član brez dolge brade, ki so skozi leta postale njihov zaščitni znak.