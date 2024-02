Umrl je glasbeni producent in Snoop Doggov mlajši brat Bing Worthington

Na njegovo smrt so se že odzvali številni zvezdniki. Igralec in pevec Tyrese Gibson je zapisal: "Žal mi je, da se je to zgodilo ... Molitve, ljubezen in svetloba tebi in vaši družini." Pevka Tamar Braxton pa je dodala: "Žal mi je za tvojo izgubo, brat."

Imel je ključno vlogo pri ustanovitvi založbe Dogg Records, pravi poslovni sodelavec in prijatelj Miguel Lopez , ki je prav tako sodeloval pri poslu. Založba je na svoji spletni strani zapisala, da je bilo združeno podjetje rezultat razmerja med Bingom Worthingtonom in Lopezom. Njegov cilj je bil "ustvariti platformo, kjer se umetniki zahodne obale srečujejo s severom in obratno," so zapisali na spletni strani.

Worthington je bil glasbeni producent, ki ga je glasbenik najel za delo pri odmevnih projektih pri raperjevi založbi, je povedal NBC . Leta 2016 je Worthington za Vice povedal, da je bil le tip s ceste, ki se je prebijal do vrha. Sodeloval je tudi s podjetjem Snoop Dogg Board Company, ki je sredi leta 2000 izdelovalo deske za rolke, in start upom, ki se je ukvarjal s hot dogi.

Worthington je šel skozi težko obdobje, odkar mu je umrla mama, je za NBC povedal Lopez. Beverly Tate, ki je bila tudi Snoop Doggova mati, je umrla leta 2021. Lopez in Worthington sta se veselila ustanovitve latino oddelka Dogg Records, je še razkril Lopez. Worthington je "imel veliko srce in majhne stvari, ki jih je naredil, so bile za nas velike stvari, na primer odpiranje vrat njegovi družini", je dejal Lopez. "Predvsem ga bomo pogrešali kot prijatelja. Ta založba se mora nadaljevati njemu v čast," je dodal Lopez.

Snoop Dogg, s pravim imenom Calvin Cordozar Broadus Jr, je zaslovel po uspehu svojega debitantskega albuma Doggystyle leta 1993 in izdal več uspešnic, vključno z Gin And Juice in Drop It Like It's Hot. Igral je tudi v nizu filmov, kot sta Starsky & Hutch iz leta 2004 in drama o odraščanju Baby Boy.