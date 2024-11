Umrl je glasbeni producent Quincy Jones

"S polnimi, a žalostnimi srci sporočamo, da je naš oče in brat umrl," so sporočili v izjavi, ki jo je v imenu družine podal tiskovni predstavnik Arnold Robinson."Kljub temu, da je to izjemna izguba za našo družino, slavimo veličastno življenje, ki ga je živel, saj vemo, da mu nikoli več ne bo enakega. Tolažimo se in neizmerno smo ponosni, ker vemo, da sta ljubezen in veselje, ki sta bili bistvo njegovega bitja, bili s svetom skozi vse, kar je ustvaril. Zaradi njegove glasbe in njegove brezmejne ljubezni bo srce Quincyja Jonesa utripalo večno," so še dodali.

Jones je delal družbo predsednikom in tujim voditeljem, filmskim zvezdam in glasbenikom, filantropom in poslovnim voditeljem. Bil je na turneji z Countom Basiejem in Lionelom Hamptonom, sodeloval na albumih Sinatre, Arethe Franklin in Elle Fitzgerald, komponiral glasbo za serije kot sta Korenine in In the Heat of the Night ter organiziral prvo inavguracijo za predsednika Billa Clintona ter bdel nad organizacijo dobrodelnega dogodka za pomoč Afriki We Are The World leta 1985.