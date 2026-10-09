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Glasba

Umrl je Goran Bare, pevec hrvaške skupine Majke

Zagreb, 09. 10. 2026 15.23 pred 43 minutami 2 min branja 17

Avtor:
K.Z. STA
Goran Bare

V 62. letu starosti je umrl eden najbolj znanih hrvaških rock glasbenikov Goran Bare, pevec kultne skupine Majke, poročajo hrvaški mediji. Člani skupine so ga okoli 13. ure našli mrtvega v njegovem stanovanju, sta za Večernji list potrdila glasbenika Mario Rašić in Alen Tibljaš.

Goran Bare je veljal za eno najpomembnejših in najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške rockovske scene, ki jo je zaznamoval s svojim značilnim glasom in brezkompromisnim odnosom do glasbe.

Umrl je pevec skupine Majke, Goran Bare.
Umrl je pevec skupine Majke, Goran Bare.
FOTO: Miro Majcen

Kot pevec in avtor skupine Majke je pustil globok pečat s pesmimi, kot so Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan. Njegovo kariero so zaznamovali energični koncertni nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje, o katerih je odkrito govoril v javnosti.

Po navedbah Maria Rašića in Alena Tibljaša sta ga zadnjih pet let poskušala prepričati, naj poišče zdravniško pomoč in se sooči z zdravstvenimi težavami, vendar neuspešno.

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Konec septembra se je Baretu med nastopom v Makarski poslabšalo zdravstveno stanje, zaradi česar so morali koncert prekiniti že med prvo pesmijo. Skupina Majke je nato napovedala dvomesečni premor, da bi pevec lahko okreval.

Goran Bare je že pri dvanajstih letih vedel, da bo glasba njegov življenjski poklic. S prijateljem Marinom Pokrovcem je ustanovil skupino Duo debili, konec leta 1984 pa še skupino Majke. Surova energija in brezkompromisni nastopi so Majkam hitro prinesli sloves skupine, o kateri se govori, sodelovanje z neodvisnim založnikom Zdenkom Franjićem pa jim je odprlo vrata na glasbeno prizorišče, je zapisal hrvaški glasbeni kritik Hrvoje Horvat.

Goran Bare & Majke na 20. Orto Festu
Goran Bare & Majke na 20. Orto Festu
FOTO: Miro Majcen

Njihov prvenec Razum i bezumlje iz leta 1990 so kritiki razglasili za rock album leta, a sta preboj preprečila smrt kitarista Marina Pokrovca in vojna. Bare se je preselil v Zagreb in zbral nove Majke, s katerimi je posnel albuma Razdor in Milost.

Za enega od prelomnih trenutkov velja december 1995, ko je zaradi prevelikega odmerka mamil umrla njegova žena, sam pa je končal zdravljenje zasvojenosti z mamili. Čustva je tedaj prelil v besedila albuma Vrijeme je da se krene, ki je postal komercialno najuspešnejši album skupine.

Po razpadu skupine Majke leta 2000 je Bare s skupino Plaćenici posnel album Izgubljen i nađen. Po osmih letih premora se je znova zbrala skupina Majke in leta 2011 izdala album Teške boje, ki velja za eno njihovih najboljših del.

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KOMENTARJI17

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PegySue
09. 10. 2026 16.08
Glasbenik z veliko začetnico. Glede na življenski stil, je dočakal vsaj toliko let. Hvala bogu, saj mi je zelo drag in ljub. Imel je "tisto nekaj." Ne samo na področju glasbe. Tudi tisto karizmo, zaradi katere si mu spregledal vse pregrehe in napake. Pogrešala ga bom. Upam, da je našel tisti mir, ki ga na zemlji očitno ni....
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+3
4 1
Verus
09. 10. 2026 16.03
Izjemen glasbenik stevilnih slabih razvad. Pa vendar - ravno to ga je delalo umetnika. velik glasbenik, pocivaj v miru
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+2
3 1
flojdi
09. 10. 2026 15.57
Škoda. Njegovo petje mi je v kar nekaj komadih hudo vsec.tudi Majke ze dolgo poznam
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+3
4 1
turkiz
09. 10. 2026 15.55
Škoda ga je. Bil je in živel svoje življenje rokerja in tu ni bilo blefa. Iskren,nadarjen. Bilo je za pričakovati tak konec. Vsaj za mene velikan bivše yu generacije. Počivaj v miru. Danes bom poslušal njegovo muziko. Put ka sreči, Vrjeme je da se krene in ostali albumi...
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+4
5 1
Podlesničar
09. 10. 2026 15.50
RIP Mršavi pas 🖤
Odgovori
+6
7 1
nikolinormalen
09. 10. 2026 15.50
Crnog si djavla ugrizo za muda! Naj ti bo lahka zemlja, legenda 🖤
Odgovori
+8
9 1
Emil23
09. 10. 2026 15.48
Zadnji pravi rocker iz naših koncev. Velik poklon legenda!
Odgovori
+7
8 1
BSSistemTelaze
09. 10. 2026 15.41
Oooo dragi Bareeee 😪🫢kolkrat sm uzivu v tbojem koncertu v MKNZ ju in povsod........TESKE BOJE so naredile svoje..... bodi z angeli🙏🙏🙏💔
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+7
8 1
Hind Rami Iyad Rajab
09. 10. 2026 15.40
še dolgo je zdržal...heroin je hudič
Odgovori
+2
4 2
BSSistemTelaze
09. 10. 2026 15.39
A dej nehi a je mogoceeeeee😪😪😪to je sok zame cisti sokkkkkk ne ne nevrjsmem
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0 0
gullit
09. 10. 2026 15.38
Počivaj v miru legenda. Zdaj si bom pa zavrtel Teške boje.
Odgovori
+8
9 1
BSSistemTelaze
09. 10. 2026 15.38
Oookk moj Bog🙏🫢🫢🫢🫢
Odgovori
+0
1 1
BSSistemTelaze
09. 10. 2026 15.38
Kaaaajjjjjjjjjjjj
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
09. 10. 2026 15.38
Nikoli slišal
Odgovori
-7
3 10
Spectator936
09. 10. 2026 15.55
S tem se ne bi hvalil
Odgovori
+6
6 0
flojdi
09. 10. 2026 15.59
..eno priredbo ma cudovito..sunce vise ne izlazi..neki tacga.original je tudi hud.
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0 0
ArkaMast
09. 10. 2026 15.35
Svaka mu čast za vse pesmi.
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+2
6 4
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