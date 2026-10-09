Umrl je Goran Bare, pevec hrvaške skupine Majke

Goran Bare je veljal za eno najpomembnejših in najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške rockovske scene, ki jo je zaznamoval s svojim značilnim glasom in brezkompromisnim odnosom do glasbe.

Umrl je pevec skupine Majke, Goran Bare. FOTO: Miro Majcen

Kot pevec in avtor skupine Majke je pustil globok pečat s pesmimi, kot so Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan. Njegovo kariero so zaznamovali energični koncertni nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje, o katerih je odkrito govoril v javnosti. Po navedbah Maria Rašića in Alena Tibljaša sta ga zadnjih pet let poskušala prepričati, naj poišče zdravniško pomoč in se sooči z zdravstvenimi težavami, vendar neuspešno.

Konec septembra se je Baretu med nastopom v Makarski poslabšalo zdravstveno stanje, zaradi česar so morali koncert prekiniti že med prvo pesmijo. Skupina Majke je nato napovedala dvomesečni premor, da bi pevec lahko okreval. Goran Bare je že pri dvanajstih letih vedel, da bo glasba njegov življenjski poklic. S prijateljem Marinom Pokrovcem je ustanovil skupino Duo debili, konec leta 1984 pa še skupino Majke. Surova energija in brezkompromisni nastopi so Majkam hitro prinesli sloves skupine, o kateri se govori, sodelovanje z neodvisnim založnikom Zdenkom Franjićem pa jim je odprlo vrata na glasbeno prizorišče, je zapisal hrvaški glasbeni kritik Hrvoje Horvat.

Goran Bare & Majke na 20. Orto Festu FOTO: Miro Majcen