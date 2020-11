Umrl je hrvaški pevec Krunoslav Kićo Slabinac

Kmalu zatem je našel nekaj prijateljev, s katerimi si je delil glasbeni okus in z njimi najprej osnoval skupino Tornado , nato skupino Kon Tiki in nazadnje skupino Dinamite . "S prijateljem Tuco Nikolićem sva v železniškem domu ustanovila skupino Tornado, ki se je pozneje preimenovala v Dinamite. Nastopala sva v 60. letih prejšnjega stoletja. Pozneje smo izgubili bobnarja Miroslava Šaranovića, ki je šel študirat v Sarajevo in pozneje začel igrati z Indexi. Originalni Dinamiti so razpadli jeseni 1976. S Tucem sva morala iti v vojsko," je pred leti povedal pokojni glasbenik in dodal, da je šele po odsluženem vojaškem roku našel pravega sebe – našel je pomen tamburice in slavonske pesmi.

Nekaj časa je v Zagrebu nastopal tudi kot interpret pesmi Elvisa Presleyja in Toma Jonesa. Po zmagi na debitantskem tekmovanju je dobil priložnost za nastop v enem od zagrebških klubov, kjer je spoznal skladateljaNikico Kalogjera. Ta je Krunoslavu leta 1969 omogočil nastop na Splitskem festivalu.

Od usodne plavolaske do legendarne temnolaske

Prvi uspeh je dosegel s pesmijo Plavuša, v enem od mnogih intervjujev pa je povedal tudi, kako je pesem nastala. "Ko sem kot mladenič gledal za ženskami, sem nekoč ugledal plavolasko, v katero sem se na smrt zaljubil. Bila je referentka v banki. Takratni vzornici lepote sta bili Marylin Monroe in Brigette Bardot, zato mi je bila izjemno lepa, ker jima je bila podobna. Pozneje sem izvedel, da je poročena in da že ima otroke. Žal pa nikoli ni izvedela, da je pesem posvečena prav njej."

Če plavolaska ni imela pojma, da je pesem posvečena prav njej, je za to vedela 'tista temnolaska', zaradi katere je Kićo še danes najbolj prepoznaven. V New Yorku je spoznal žensko, ki je prihajala iz nekdanje skupne države in je imela dolge črne lase. Prav njej je posvetil legendarno Zbog jedne divne crne žene. "To je bila ljubezen na prvi pogled. Z njo sem imel velike načrte. Na koncertih sem vedno poskrbel, da je sedela v prvi vrsti in pel samo njej. Mislil sem, da bo najina ljubezen trajala večno. A izkazalo se je, da noče zapustiti ZDA in se vrniti v rodno državo. Našla je drugega in mene zapustila. Z moje strani je bila zveza lepa in poštena."