Umrl je italijanski kantavtor Gino Paoli

V italijanskem Tržiču rojen Gino Paoli, ki je vse od zgodnjega otroštva živel v Genovi, je bil ključna osebnost v razvoju italijanske glasbe in je napisal številne najlepše italijanske pop pesmi. Mednje spadajo Senza fine, ki jo je leta 1961 napisal za lani preminulo pevko Ornello Vanoni, hit iz 60. let minulega stoletja, ki ga je prepevala italijanska pevka Mina, Il Cielo in Una Stanza, Che Cosa C'è iz leta 1963 in istega leta še Sapore di Sale, s katero se je zavihtel na vrh italijanskih glasbenih lestvic, ter Quattro Amici z letnico 1991.

S pesmimi, kot sta Sapore di sale ali Il cielo in una stanza, je bil Paoli uspešen tudi na mednarodni ravni. Številne pesmi je pisal tudi za druge velike italijanske pevce, kot sta na primer Gianni Morandi ali Franco Battiato. Njegova Senza fine je postala ena največjih klasik italijanske zabavne glasbe. Ob koncu svoje kariere se je vse bolj posvečal jazzu. Med drugim je tudi petkrat sodeloval na glasbenem festivalu v Sanremu, a nikoli zmagal. Preizkusil se je tudi v politiki in bil leta 1987 na listi Komunistične stranke Italije izvoljen v parlament. Po enem mandatu se je njegova politična kariera končala.

