Umrl je izmitelj avdio kasete Lou Ottens

Avdio kaseta je bila najprej predstavljena leta 1963 na berlinskem sejmu radijske elektronike in postal svetovno iskan izdelek. Ottens je takrat sprejel ponudbo podjetij Philips in Sony, s katerima je izdelek razvijal naprej. Ob 50. obletnici kasete je za revijo Time dejal, da je bila to senzacija od prvega dne, ko so jo razkrili.