Umrl je Keith Levene, kitarist in ustanovitelj skupine The Clash

Prijatelj ustanovitelja skupine The Clash in kitarista skupine Public Image Ltd, Keitha Levena, je sporočil, da je glasbenik umrl. Star je bil 65 let. Levene je v 70. letih skupaj z Mickom Jonesom ustanovil skupino The Clash, a jo je zapustil, še preden je ta postala uspešna. Pozneje se je pridružil Public Image Ltd, post-punk skupini, ki jo je ustanovil John Lydon, ki je zapustil legendarne Sex Pistolse.

Umrl je eden najbolj prepoznavnih kitaristov punka, Keith Levene. Novico je potrdil njegov prijatelj, poklonili pa so se mu številni glasbeniki. Levene je bil zaslužen za to, da se je njegovi skupini The Clash pridružil pevec Joe Strummer, sam pa je skupino zapustil, preden je doživela svetovno slavo. icon-expand Keith Levene FOTO: Twitter Bil je pionir post-punk zvoka, ki ga številne skupine še danes kopirajo. V 80. letih je zapustil tudi skupino Public Image Ltd, a z njimi še vedno sodeloval pri nastajanju pesmi. Pozneje se je preselil v Los Angeles, kjer je pri pisanju pesmi sodeloval z Red Hot Chili Peppers in številnimi hip hop glasbeniki. Kot je še razkril njegov prijatelj, je Levene že dve leti trpel zaradi raka ledvic, a je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana. "Imel je še veliko načrtov in na veliko stvareh je še delal," je povedal pisatelj Adam Hammond. Glasbenik in pisatelj sta pravkar zaključila s pisanjem knjige o skupini Public Image Ltd, Levene pa je ustvarjal glasbo, ki bi sovpadala s knjigo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Hammond je ob prijateljevi smrti na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Ni dvoma, da je bil Keith eden najbolj inovativnih in vplivnih kitaristov vseh časov." Po novici o njegovi smrti so se mu poklonili tudi člani njegovega nekdanjega benda, novica pa je presenetila tudi druge glasbenike, na družbenih omrežjih so se ga spomnili še nekdanji basist skupine Oasis, Andy Bell, skupina Massive Attack in glasbena revija Rolling Stone. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke