Umrl je kitarist in pevec skupine Grateful Dead Bob Weir

Umrl je Bob Weir, pevec in kitarist skupine Grateful Dead ter avtor njihovih uspešnic Sugar Magnolia, Playing In The Band in Jack Straw. Novico je sporočila njegova družina, ki je v izjavi, ki so jo objavili na njegovi spletni strani, zapisala, da je glasbenik, ki so mu julija postavili diagnozo raka, umrl mirne smrti po zdravstvenih težavah, ki so bile povezane s pljuči.

Umrl je ustanovni član, pevec in kitarist skupine Grateful Dead, Bob Weir. FOTO: Profimedia

"Bob bo za vedno gonilna sila, katere unikatna umetnost je preoblikovala ameriško glasbo," so med drugim zapisali v daljši izjavi o njegovem delu in življenju. Weir je bil eden od dveh pevcev, ki so zaznamovali skupino, za mikrofonom pa je stal večino časa prav on.

Rojen je bil leta 1947 v San Franciscu kot Robert Hall Parber. Zaradi disleksije je imel številne težave med šolanjem, leta 1964 pa je spoznal glasbenika Jerryja Garcio, s katerim sta ustanovila skupino Warlocks, ki se je sčasoma preoblikovala v Grateful Dead.

Bob Weir FOTO: Profimedia