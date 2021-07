Umrl je kitarist Davida Bowieja

Hutchinsona so opisali kot 'na pol upokojenega in manj poznanega jazz kitarista, ki je sodeloval v treh pomembnih spremljevalnih zasedbah Davida Bowieja med leti 1966 in 1973'. Njegovo najbolj znano sodelovanje z zvezdnikom je bilo pri nastanku pesmi Space Oddity, kjer je zaigral na kitaro. Februarja 1969 sta Bowie in John Hutchinson posnela zgodnjo verzijo pesmi, kjer je Bowie zaigral na stilofon.