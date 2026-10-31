Umrl je legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač

Umrl je Mate Mišo Kovač , legendarni dalmatinski pevec, ki je s svojim prepoznavnim glasom in čustvenimi baladami osvojil srca poslušalcev po vsej nekdanji Jugoslaviji. Rodil se je 16. julija 1941 v Šibeniku, svojo glasbeno pot pa je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Med zvezde ga je izstrelila pesem Više se nećeš vratiti iz leta 1969, dve leti pozneje pa je s skladbo Proplakat će zora postal eden najbolj priljubljenih pevcev v Jugoslaviji. Njegov bogat glasbeni opus vključuje številne brezčasne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista , Ako me ostaviš , Sutra mi sude in Ti si pjesma moje duše .

Njegovo življenje so poleg izjemnih glasbenih uspehov zaznamovale tudi osebne tragedije. Leta 1992 je izgubil 16-letnega sina Edija, kar ga je močno prizadelo. Kljub težkim življenjskim preizkušnjam se je večkrat vrnil na glasbene odre in ostal eden najbolj priljubljenih hrvaških izvajalcev.

Za svoj izjemni prispevek h glasbi je leta 2012 prejel tudi prestižno nagrado porin za življenjsko delo. Za seboj je pustil bogato glasbeno zapuščino in pesmi, ki bodo živele še dolgo po njegovi smrti.