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Glasba

Umrl je legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač

Zagreb, 31. 10. 2026 17.18 pred 19 minutami 1 min branja 9

Avtor:
Tj.Ž.
mišo kovač

V 86. letu starosti je umrl legendarni hrvaški pevec Mate Mišo Kovač, ena največjih glasbenih ikon nekdanje Jugoslavije. Novico o njegovi smrti so za hrvaški Index potrdili viri blizu pevca. V svoji dolgoletni karieri je prodal več kot 20 milijonov plošč in s številnimi uspešnicami zaznamoval več generacij poslušalcev.

Umrl je Mate Mišo Kovač, legendarni dalmatinski pevec, ki je s svojim prepoznavnim glasom in čustvenimi baladami osvojil srca poslušalcev po vsej nekdanji Jugoslaviji. Rodil se je 16. julija 1941 v Šibeniku, svojo glasbeno pot pa je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Mišo Kovač
Mišo Kovač
FOTO: Dallas

Med zvezde ga je izstrelila pesem Više se nećeš vratiti iz leta 1969, dve leti pozneje pa je s skladbo Proplakat će zora postal eden najbolj priljubljenih pevcev v Jugoslaviji. Njegov bogat glasbeni opus vključuje številne brezčasne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Sutra mi sude in Ti si pjesma moje duše.

Mišo Kovač
Mišo Kovač
FOTO: osebni arhiv

Njegovo življenje so poleg izjemnih glasbenih uspehov zaznamovale tudi osebne tragedije. Leta 1992 je izgubil 16-letnega sina Edija, kar ga je močno prizadelo. Kljub težkim življenjskim preizkušnjam se je večkrat vrnil na glasbene odre in ostal eden najbolj priljubljenih hrvaških izvajalcev.

Za svoj izjemni prispevek h glasbi je leta 2012 prejel tudi prestižno nagrado porin za življenjsko delo. Za seboj je pustil bogato glasbeno zapuščino in pesmi, ki bodo živele še dolgo po njegovi smrti.

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KOMENTARJI9

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cirenij
31. 10. 2026 17.38
Lepi časi! Lepo ti naj bo nad zvezdami.
Odgovori
0 0
flojdi
31. 10. 2026 17.37
Hvala za muzko.
Odgovori
+1
1 0
Victorinox
31. 10. 2026 17.35
Zelo dober pevec. Pel je s srcem. Naj počiva v miru. Svojcem iskreno sožalje.
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+3
3 0
matdej
31. 10. 2026 17.34
Rip večna legenda...
Odgovori
+4
4 0
Pinokio
31. 10. 2026 17.32
Bil je legenda, ampak me vseeno zanima, ko umre znana oseba, je vedno najboljša. Enako so govorili in pisali za Oliverja pa še koga. Kar pomeni pozneje umreš, boljši si.
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+0
1 1
PuabloC
31. 10. 2026 17.28
Počivaj v miru, legenda.
Odgovori
+8
9 1
Pajki
31. 10. 2026 17.26
Prava reč
Odgovori
-12
0 12
forward
31. 10. 2026 17.23
Počivaj v miru Mate Mišo Kovač. Tvoje pesmi bodo večne!
Odgovori
+12
13 1
kunccix
31. 10. 2026 17.23
Počivajte Mišo v miru
Odgovori
+9
11 2
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