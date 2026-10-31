Umrl je legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač

Umrl je Mate Mišo Kovač, legendarni dalmatinski pevec, ki je s svojim prepoznavnim glasom in čustvenimi baladami osvojil srca poslušalcev po vsej nekdanji Jugoslaviji. Rodil se je 16. julija 1941 v Šibeniku, svojo glasbeno pot pa je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.
Med zvezde ga je izstrelila pesem Više se nećeš vratiti iz leta 1969, dve leti pozneje pa je s skladbo Proplakat će zora postal eden najbolj priljubljenih pevcev v Jugoslaviji. Njegov bogat glasbeni opus vključuje številne brezčasne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Sutra mi sude in Ti si pjesma moje duše.
Njegovo življenje so poleg izjemnih glasbenih uspehov zaznamovale tudi osebne tragedije. Leta 1992 je izgubil 16-letnega sina Edija, kar ga je močno prizadelo. Kljub težkim življenjskim preizkušnjam se je večkrat vrnil na glasbene odre in ostal eden najbolj priljubljenih hrvaških izvajalcev.
Za svoj izjemni prispevek h glasbi je leta 2012 prejel tudi prestižno nagrado porin za življenjsko delo. Za seboj je pustil bogato glasbeno zapuščino in pesmi, ki bodo živele še dolgo po njegovi smrti.
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