Umrl je Matija Dedić, sin Arsena Dedića: 'Tvoje note in srce bodo ostali z nami'

Umrl je pianist in skladatelj Matija Dedić, ki je v minulih letih postal ena najbolj prepoznavnih oseb hrvaške jazz scene, njegova glasbena pot pa je bila neizbežna, saj je bil sin pevca Arsena Dedića in pevke Gabi Novak. Star je bil 52 let.

Matija Dedić je bil rojen v Zagrebu leta 1973 v družino, ki je živela z glasbo. Njegov oče je bil hrvaški kantavtor, skladatelj, pevec in pesnik Arsen Dedić, mati pa Gabi Novak, spoštovana in priljubljena pop in jazz pevka, katere glas je zaznamoval generacije in je sodelovala z velikani, kot sta Louis Armstrong in Phil Woods.

"Z veliko žalostjo v srcu sporočamo, da nas je nenadoma zapustil Matija Dedić, eden naših najbolj znanih jazz pianistov. Družina prosi za razumevanje v tem zanje izjemno težkem trenutku," so sporočili iz glasbene založbe Croatia Records. Izpostavljenost različnim glasbenim slogom, od šansona in popa do jazza in klasične glasbe, ter nenehen stik z ustvarjalnim procesom staršev so Matiji zagotovo vcepili intuitivno razumevanje glasbe, ki presega formalno izobrazbo. Klavir je začel igrati s petimi leti, po osnovni šoli pa se je vpisal na srednjo glasbeno, kjer se je srečal z jazzom, ki je postal njegova strast. Na študij je odšel v Gradec, kjer je leta 1997 diplomiral pri profesorju Haraldu Neuwirthu. V tem času se je dodatno izobraževal pri jazz pianistih Johnu Taylorju v Kölnu, Halu Galperju, Billu Dobbinsu in Barryju Harrisu. Po vrnitvi v Zagreb je postal prepoznavno ime hrvaške jazz scene. Konec 90. let je ustanovil Matija Dedić Trio, s katerim je začel izvajati avtorsko glasbo. V času kariere je izdal več jazz albumov in prodrl tudi izven hrvaških meja, sodeloval pa je tudi z drugimi izvajalci, kot je skupina Elemetal in Matija Cvek.

'Hvala ti za glasbo'

Od 52-letnega glasbenika so se poslovili številni glasbeni prijatelji. Med njimi je bila pevka Vanna, ki je delila objavo založbe, ob njej pa dodala pripis: "Kakšna izguba." Od glasbenika se je poslovil tudi pevec Luka Nižetić, ki je na družbenem omrežju delil njegovo fotografijo.

"Dragi moj fant, mi, ki smo se imenovali bratje ... Hvala ti za tvojo dušo, toplo in plemenito. Hvala ti za leta prijateljstva, iskrena in redka. Hvala za glasbo, brat. Spet se bova srečala, nekje, kjer se prsti dotikajo tipke, med šepetom in tišino ... Tvoj Gibo te ima rad," pa je v objavi zapisal pevec Gibonni.

