Umrl je Mick Rock, fotograf, ki je v objektiv ujel glasbene legende

Družina legendarnega fotografa Micka Rocka je sporočila, da je glasbeni fotograf umrl, star 72 let. Fotograf je zaslovel s svojimi ikoničnimi fotografijami glasbenikov v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je v objektiv ujel Davida Bowieja, Louja Reeda, skupini Queen in Sex Pistols ter mnoge druge.

Legendarni fotograf Mick Rock, ki je bil znan tudi pod vzdevkom 'Mož, ki je posnel sedemdeseta', je umrl. Žalostno novico je potrdila tudi njegova družina, ki je na družbenem omrežju Twitter delila daljši zapis in zaprosila za zasebnost v tem težkem času. Mick Rock je bil star 72 let, na družbenih omrežjih pa so se mu že poklonili tudi mnogi zvezdniki.

icon-expand Mick Rock FOTO: Profimedia

"S težkimi srci sporočamo, da nas je zapustil naš psihedelični odpadnik Mick Rock. Vsi, ki so imeli srečo, da so obstajali v njegovi orbiti, vedo, da je bil veliko več kot le 'Mož, ki je posnel sedemdeseta'. Bil je fotografski poet – sila narave, ki je dneve preživljal ob tistem, kar je najraje počel, vedno na svoj edinstven način," so zapisali Mickovi najbližji. "Zvezde so bile na njegovi strani, ko je stopil za fotografski objektiv. Karizma njegovih fotografskih subjektov ga je navdihovala in polnila z energijo. Delal je z najboljšim namenom in popolno zbranostjo. Vizualne podobe so ga fascinirale, zato jih je s pomočjo objektivov z lahkoto ujel in se poglobil v njihovo umetnost. Na ta način je ujel ene izmed najpomembnejših podob v zgodovini rock glasbe," piše njegova družina.

"Ne žalujmo izgube, raje slavimo čudovito življenje in izjemno kariero Michaela Davida Rocka. Ob tej priložnosti naprošamo, da spoštujete zasebnost njegovih najbližjih in najdražjih. Nadaljnjih komentarjev ne bomo dajali," so s prošnjo za zasebnost v težkih trenutkih prosili njegovi najdražji. Rock je bil rojen v Londonu leta 1948, med fotografske legende pa se je zapisal s fotografijami Davida Bowieja in drugih zvezdnikov v 70. letih prejšnjega stoletja. Njegovo najbolj plodovito obdobje je bilo med letoma 1972 in 1979, ko so njegove fotografije krasile naslovnice albumov in se pojavljale v videoposnetkih. V tistem obdobju so pred njegov objektiv stopili Queen, Blondie, Iggy Pop in Syd Barrett, najbolj znan pa je bil po sodelovanju z Davidom Bowiejem.

Mick se je s fotografijo ukvarjal tudi v poznih letih, ko je fotografiral Snoop Dogga, skupino Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus in mnoge druge. Imel je razstave svojih fotografij, objavil pa je tudi nekaj knjig. Z objavami na družbenih omrežjih so se mu že poklonili številni zvezdniki. Sharon Osbourne je ob kolažu ikoničnih fotografija zapisala: "Izgubili smo legendo in pravega umetnika, Micka Rocka. Njegovo delo bo živelo za zmeraj. Veliko ljubezni in spoštovanja njegovi družini."

Fotograf Clayton Cubitt je na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Naj počiva v miru fotograf Mick Rock. Tudi če niste poznali njegovega imena (čeprav bi ga morali), zagotovo poznate njegova ikonična dela."

Pevec Jeff Scott Soto je eden izmed glasbenikov, ki so se poklonili fotografu: "Počivaj v miru, britanski fotograf Mick Rock! Njegova dela ste najverjetneje v zadnjih desetletjih že zasledili."