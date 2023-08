Umrl je nekdanji klaviaturist skupine The Kinks John Gosling

Umrl je John Gosling , klaviaturist legendarne britanske skupine The Kinks . Star je bil 75 let. Vest o njegovi smrti je skupina objavila na uradnem Twitter profilu. "Globoko smo užaloščeni zaradi smrti Johna Goslinga. Naše iskreno sožalje njegovi ženi in družini," so zapisali.

Poklonil se mu je tudi Ray Davies , ki je v svoji objavi zapisal: "Sožalje njegovi ženi Theresi in družini. Počivaj v miru, dragi John." Dave Davies pa je dodal: "Zaradi smrti Johna Goslinga sem zelo razburjen. V času, ko je bil z nami, je bil prijatelj in pomemben član glasbene skupine Kinks. Globoko sožalje njegovi ženi in družini. V mojem srcu bo vedno ljubljen. Bil je izvrsten glasbenik in človek."

Gosling se je skupini pridružil leta 1970 in bil njen član osem let. Sodeloval je pri uspešnici Lola in na albumih Muswell Hillbillies, Everybody's in Show-BizEverybody's a Star in drugih. Leta 1978 ga je nadomestil najprej Gordon Edwards, leto pozneje je za klaviature sedel Ian Gibbons.

Leta 1994 je Gosling ustanovil skupino Kast Off Kinks, v kateri so sodelovali tudi nekdanji člani skupine The Kinks Mick Avory, Jim Rodford in John Dalton. V njej je deloval vse do leta 2008, ko se je upokojil.