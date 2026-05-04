Umrl je nekdanji pevec skupine Santana, Alex Ligertwood. Star je bil 79 let. "Alexa je imelo rado veliko ljudi. Če si ga poznal, si ga imel rad. Mnogih se je dotaknil s svojim neverjetnim glasom. Bilo ga je le srce in duša," je ob njegovi smrti na družbenem omrežju zapisala pevčeva žena Shawn Brogan, ki je objavila tudi nekaj moževih fotografij.
Dodala je, da je bila Ligertwoodova najljubša stvar v življenju ustvarjanje glasbe, petje in deljenje vsega tega z ljudmi. Kot je zapisala, je zadnjič na oder stopil pred le nekaj tedni: "Hvaležna sem za to. Vse do konca je delal na svoj način in pod svojimi pogoji. Vedno te bom ljubila, moj Alex."
Kot je poročal Herald, je pevec do smrti živel v Santa Monici v Kaliforniji, v zadnjem času pa se je boril z zdravstvenimi težavami. Pevec škotskega rodu je glasbo vzljubil že v mladosti, ko je začel igrati kitaro. Med letoma 1979 in 1994 je deloval kot občasni pevec skupine Santana, ki jo je leta 1966 ustanovil glavni kitarist Carlos Santana.
S skupino je posnel več albumov, njegov glas pa je slišati tudi na uspešnicah You Know That I Love You, I'm Winning in Hold On. Pozneje je deloval v skupini The Magic of Santana, ki je izvajala Santanine pesmi, in skupinah Senate, Jeff Beck Group ter Average White Band.
Carlos Santana je mehiško-ameriški kitarist, ki je v poznih 60. letih prejšnjega stoletja zaslovel s svojo istoimensko skupino. Znan je po edinstvenem slogu, ki združuje latinskoameriške ritme, kot sta salsa in afro-kubanska glasba, z rockom in bluesom. Njegov prepoznavni zvok, ki ga ustvarja s polnim, melodičnim tonom kitare, je zaznamoval zgodovino rock glasbe in mu prinesel številne nagrade grammy ter mesto v Dvorani slavnih rokenrola.
Skupina Jeff Beck Group je bila vplivna britanska rock zasedba, ki jo je leta 1967 ustanovil kitarist Jeff Beck, eden najpomembnejših glasbenikov v zgodovini rocka. Skupina je bila ključna pri razvoju blues rocka in težkega rocka, skozi njo pa so prešli številni vrhunski glasbeniki, vključno s pevcem Rodom Stewartom in basistom Ronom Woodom. Njihov glasbeni pristop je bil inovativen, saj so združevali tehnično dovršenost kitarskega igranja z energičnim blues vplivom.
Average White Band (AWB) je bila škotska funk in soul skupina, ki je v 70. letih dosegla velik mednarodni uspeh. Kljub svojemu poreklu so postali znani po izjemno pristnem zvoku, ki je temeljil na ameriški ritem in blues tradiciji. Njihova glasba je bila prepoznavna po tesnih pihalnih sekcijah, energičnih bas linijah in plesnih ritmih, kar jih je uvrstilo med najpomembnejše predstavnike funk glasbe tistega časa, njihova uspešnica 'Pick Up the Pieces' pa velja za eno najbolj prepoznavnih instrumentalnih skladb v žanru.
