Umrl je nekdanji pevec skupine Santana , Alex Ligertwood . Star je bil 79 let. "Alexa je imelo rado veliko ljudi. Če si ga poznal, si ga imel rad. Mnogih se je dotaknil s svojim neverjetnim glasom. Bilo ga je le srce in duša," je ob njegovi smrti na družbenem omrežju zapisala pevčeva žena Shawn Brogan , ki je objavila tudi nekaj moževih fotografij.

Dodala je, da je bila Ligertwoodova najljubša stvar v življenju ustvarjanje glasbe, petje in deljenje vsega tega z ljudmi. Kot je zapisala, je zadnjič na oder stopil pred le nekaj tedni: "Hvaležna sem za to. Vse do konca je delal na svoj način in pod svojimi pogoji. Vedno te bom ljubila, moj Alex."

Kot je poročal Herald, je pevec do smrti živel v Santa Monici v Kaliforniji, v zadnjem času pa se je boril z zdravstvenimi težavami. Pevec škotskega rodu je glasbo vzljubil že v mladosti, ko je začel igrati kitaro. Med letoma 1979 in 1994 je deloval kot občasni pevec skupine Santana, ki jo je leta 1966 ustanovil glavni kitarist Carlos Santana.