Glasba

Umrl je nekdanji pevec skupine Santana

Santa Monica, 04. 05. 2026 10.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Alex Ligertwood

Umrl je Alex Ligertwood, nekdanji pevec skupine Santana. Novico je javnosti na družbenem omrežju sporočila njegova žena Shawn Brogan, ki je zapisala, da je umrl mirno v spanju, ob njem pa je bil kuža Bobo. Star je bil 79 let. V skupini Santana, ki jo je ustanovil glavni kitarist Carlos Santana, je občasno pel med letoma 1979 in 1994.

Umrl je nekdanji pevec skupine Santana, Alex Ligertwood. Star je bil 79 let. "Alexa je imelo rado veliko ljudi. Če si ga poznal, si ga imel rad. Mnogih se je dotaknil s svojim neverjetnim glasom. Bilo ga je le srce in duša," je ob njegovi smrti na družbenem omrežju zapisala pevčeva žena Shawn Brogan, ki je objavila tudi nekaj moževih fotografij.

Umrl je Alex Ligertwood.
FOTO: Profimedia

Dodala je, da je bila Ligertwoodova najljubša stvar v življenju ustvarjanje glasbe, petje in deljenje vsega tega z ljudmi. Kot je zapisala, je zadnjič na oder stopil pred le nekaj tedni: "Hvaležna sem za to. Vse do konca je delal na svoj način in pod svojimi pogoji. Vedno te bom ljubila, moj Alex."

Kot je poročal Herald, je pevec do smrti živel v Santa Monici v Kaliforniji, v zadnjem času pa se je boril z zdravstvenimi težavami. Pevec škotskega rodu je glasbo vzljubil že v mladosti, ko je začel igrati kitaro. Med letoma 1979 in 1994 je deloval kot občasni pevec skupine Santana, ki jo je leta 1966 ustanovil glavni kitarist Carlos Santana.

S skupino je posnel več albumov, njegov glas pa je slišati tudi na uspešnicah You Know That I Love You, I'm Winning in Hold On. Pozneje je deloval v skupini The Magic of Santana, ki je izvajala Santanine pesmi, in skupinah Senate, Jeff Beck Group ter Average White Band.

Razlagalnik

Carlos Santana je mehiško-ameriški kitarist, ki je v poznih 60. letih prejšnjega stoletja zaslovel s svojo istoimensko skupino. Znan je po edinstvenem slogu, ki združuje latinskoameriške ritme, kot sta salsa in afro-kubanska glasba, z rockom in bluesom. Njegov prepoznavni zvok, ki ga ustvarja s polnim, melodičnim tonom kitare, je zaznamoval zgodovino rock glasbe in mu prinesel številne nagrade grammy ter mesto v Dvorani slavnih rokenrola.

Skupina Jeff Beck Group je bila vplivna britanska rock zasedba, ki jo je leta 1967 ustanovil kitarist Jeff Beck, eden najpomembnejših glasbenikov v zgodovini rocka. Skupina je bila ključna pri razvoju blues rocka in težkega rocka, skozi njo pa so prešli številni vrhunski glasbeniki, vključno s pevcem Rodom Stewartom in basistom Ronom Woodom. Njihov glasbeni pristop je bil inovativen, saj so združevali tehnično dovršenost kitarskega igranja z energičnim blues vplivom.

Average White Band (AWB) je bila škotska funk in soul skupina, ki je v 70. letih dosegla velik mednarodni uspeh. Kljub svojemu poreklu so postali znani po izjemno pristnem zvoku, ki je temeljil na ameriški ritem in blues tradiciji. Njihova glasba je bila prepoznavna po tesnih pihalnih sekcijah, energičnih bas linijah in plesnih ritmih, kar jih je uvrstilo med najpomembnejše predstavnike funk glasbe tistega časa, njihova uspešnica 'Pick Up the Pieces' pa velja za eno najbolj prepoznavnih instrumentalnih skladb v žanru.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Trik, s katerim bodo otroci sami želeli pomagati doma
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kava ni le za pitje: ideje za sladice in jedi z žara
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
