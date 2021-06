Umrl nekdanji pevec zasedbe Skid Row

V 56. letu je umrl Johnny Solinger, ki je z zasedbo Skid Row nastopal kar šestnajst let, po tem, ko je nasledil Sebastiana Bacha. Novico so na uradnem Instagramovem profilu potrdili tudi sedanji člani skupine.

Johnny Solinger, ki je v rockovski skupini Skid Row nekaj časa nastopal kot pevec, je zaradi odpovedi jeter umrl v 56. letu. V zasedbi, ki je nastala leta 1986 v New Jerseyju, je ustvarjal med letoma 1999 in 2015.

Solinger je umrl 26. junija, kar je približno mesec dni po tem, ko je oboževalcem naznanil, da mu odpovedujejo jetra. Po njegovi smrti so mu objavo na omrežju Instagram namenili z uradnega Skid Row profila, s čimer so tudi potrdili rockerjevo smrt: ''Užaloščeni smo ob novici o našemu bratu Johnnyju Solingerju. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji in oboževalci.'' Pod zapisom so bili podpisani trenutni člani skupine Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith in Scotti Hill.

Pevec se je priljubljenemu bandu pridružil leta 1999, ko je v skupini zamenjal znano ime rocka, Sebastiana Bacha. Ko se je leta 2015 od zasedbe poslovil, ga je zamenjal Tony Harnell. Solinger je sodeloval pri številnih albumih Skid Rowa, vključno s Thickskin, Revolutions per Minute, United World Rebellion in Rise Of The Damnation Army.

Glasbenik je bil poročen z igralko Paulo Marcenaro, ki je ob njegovi smrti delila tudi citati o žalovanju in ljubezni. V času Solingerjeve bolezni so prijatelji in družina s pomočjo spletne strani GoFundMe zbrali nekaj čez 13 tisoč evrov, ki bi pomagali poravnati zdravstvene račune, ki so se nabrali v preteklih mesecih. Od pevca se je na družbenih omrežjih poslovilo veliko število ljudi, eden od njih je napisal: ''Zlomljen sem. Johnny je bil čudovit človek.''