Umrl je Paul Di'Anno, prvi pevec skupine Iron Maiden

Di'Anno je bil znan po svojem surovem, punkerskem slogu petja, ki je v zgodnji zvok skupine vnesel specifično energijo. Bil je glavni vokalist na prvih dveh studijskih albumih skupine Iron Maiden – Iron Maiden (1980) in Killers (1981). Plošči sta postavili temelj kasnejšemu uspehu skupine in postali ključni pri razvoju heavy metala. Čeprav so njegov vokal hvalili, je pevec skupino leta 1981 zaradi težav z odvisnostjo zapustil. Zamenjal ga je Bruce Dickinson, s katerim so Iron Maiden dosegli svetovni uspeh.