Umrl je Perry Bamonte, kitarist legendarne skupine The Cure

London, 27. 12. 2025 09.27 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Perry Bamonte

V 66. letu je po kratki bolezni umrl kitarist in klaviaturist legendarne skupine The Cure, Perry Bamonte, je sporočila skupina. Bil je član skupine med leti 1990 in 2005, ponovno pa se ji je pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.

Perry Bamonte je "po kratki bolezni umrl doma med božičem", je zapisano na spletni strani skupine, kjer ga opisujejo kot "tiho, intenzivno, intuitivno, vztrajno in izjemno ustvarjalno" osebo, ki je bila "pomemben del zgodbe skupine The Cure".

The Cure
The Cure
FOTO: Profimedia

Bamonte, sicer rojen leta 1960 v Londonu, je bil v skupini najprej tehnik in osebni asistent frontmena Roberta Smitha, leta 1990 pa je po odhodu klaviaturista Rogerja O'Donnella postal polnopravni član. Igral je kitaro in klaviature, občasno pa tudi bas in bobne. Poti s skupino so se razšle maja 2005, znova pa so se člani benda zbrali leta 2019, ko so jih sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola. Pokojni se je nato skupini še zadnjič pridružil leta 2022 ter načrtoval turnejo z njimi do leta 2026.

The Cure Perry Bamonte glasba smrt koncerti

