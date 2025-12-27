Umrl je Perry Bamonte, kitarist legendarne skupine The Cure

Perry Bamonte je "po kratki bolezni umrl doma med božičem" , je zapisano na spletni strani skupine, kjer ga opisujejo kot "tiho, intenzivno, intuitivno, vztrajno in izjemno ustvarjalno" osebo, ki je bila "pomemben del zgodbe skupine The Cure".

Bamonte, sicer rojen leta 1960 v Londonu, je bil v skupini najprej tehnik in osebni asistent frontmena Roberta Smitha, leta 1990 pa je po odhodu klaviaturista Rogerja O'Donnella postal polnopravni član. Igral je kitaro in klaviature, občasno pa tudi bas in bobne. Poti s skupino so se razšle maja 2005, znova pa so se člani benda zbrali leta 2019, ko so jih sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola. Pokojni se je nato skupini še zadnjič pridružil leta 2022 ter načrtoval turnejo z njimi do leta 2026.