Umrl je pevec Chip Taylor, stric Angeline Jolie

Umrl je pevec in tekstopisec Chip Taylor, je sporočila njegova glasbena založba Train Wreck Records. Star je bil 86 let. Vzroka smrti niso razkrili. James Wesley Voight, kakor je bilo njegovo pravo ime, je bil najmlajši od treh sinov profesionalnega igralca golfa Elmerja Voighta in njegove žene Barbare. Njegova starejša brata sta vulkanolog Barry Voight in z oskarjem nagrajeni igralec Jon Voight.
Zaslovel je, ko je britanska skupina The Troggs posnela njegovo pesem Wild Thing in se z njo leta 1966 povzpela na vrh lestvice Billboard Hot 100. Dve leti pozneje je poskrbel za še eno uspešnico z naslovom Angel of the Morning, ki jo je najprej zapela Merrilee Rush, pozneje pa je dobila novo preobleko z Juice Newton. Leta 1989 je skupaj z Janis Joplin napisal Try (Just A Little Bit Harder), ki je bila vključena na njen prvenec. Njegove pesmi so peli tudi Aretha Franklin, Dusty Springfield in Frank Sinatra.
Več kot desetletje je opustil glasbo in se posvetil profesionalnemu igranju iger na srečo, v 90. letih, ko se je mati borila z rakom, pa se je vrnil k pisanju pesmi in petju. Njegova glasba je bila vključena v 200 različnih filmov in televizijskih serij.
Chip Taylor, rojen kot James Wesley Voight, je bil priznan ameriški pevec in izjemno uspešen tekstopisec. Njegova kariera je obsegala več desetletij, v katerih je ustvaril nekatere nepozabne pesmi, ki so jih izvajali številni znani glasbeniki. Med njegovimi največjimi uspešnicami sta "Angel of the Morning" in "Wild Thing", ki sta postali mednarodni hiti. Poleg lastne glasbene kariere je Taylor napisal tudi pesmi za druge umetnike, kot so Janis Joplin, Aretha Franklin in Frank Sinatra, kar potrjuje njegov velik vpliv na glasbeno sceno.
Pesem "Wild Thing", ki jo je napisal Chip Taylor, je postala svetovna uspešnica, ko jo je leta 1966 priredila britanska skupina The Troggs. S to pesmijo so se povzpeli na vrh lestvice Billboard Hot 100 in jo naredili za eno najbolj prepoznavnih pesmi 60. let. "Angel of the Morning" je prav tako dosegla velik uspeh, sprva v izvedbi Merrilee Rush leta 1968, kasneje pa je postala še bolj znana v novi različici Juice Newton. Obe pesmi sta pokazali Taylorjev talent za pisanje privlačnih melodij in besedil, ki so odmevala pri širokem občinstvu in ostajata pomemben del glasbene zgodovine.
Jon Voight je ameriški igralec, ki je osvojil oskarja in je znan po svojih vlogah v filmih, kot so "Midnight Cowboy", "Coming Home" in "Ali". Jonova hčerka, Angelina Jolie, je prav tako ena najbolj znanih igralk na svetu, kar pomeni, da je bil Chip Taylor njen stric.
