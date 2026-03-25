Umrl je pevec Chip Taylor, stric Angeline Jolie

Umrl je pevec in tekstopisec Chip Taylor , je sporočila njegova glasbena založba Train Wreck Records. Star je bil 86 let. Vzroka smrti niso razkrili. James Wesley Voight , kakor je bilo njegovo pravo ime, je bil najmlajši od treh sinov profesionalnega igralca golfa Elmerja Voighta in njegove žene Barbare . Njegova starejša brata sta vulkanolog Barry Voight in z oskarjem nagrajeni igralec Jon Voight .

Zaslovel je, ko je britanska skupina The Troggs posnela njegovo pesem Wild Thing in se z njo leta 1966 povzpela na vrh lestvice Billboard Hot 100. Dve leti pozneje je poskrbel za še eno uspešnico z naslovom Angel of the Morning, ki jo je najprej zapela Merrilee Rush, pozneje pa je dobila novo preobleko z Juice Newton. Leta 1989 je skupaj z Janis Joplin napisal Try (Just A Little Bit Harder), ki je bila vključena na njen prvenec. Njegove pesmi so peli tudi Aretha Franklin, Dusty Springfield in Frank Sinatra.

Več kot desetletje je opustil glasbo in se posvetil profesionalnemu igranju iger na srečo, v 90. letih, ko se je mati borila z rakom, pa se je vrnil k pisanju pesmi in petju. Njegova glasba je bila vključena v 200 različnih filmov in televizijskih serij.