Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Umrl je pevec Chip Taylor, stric Angeline Jolie

Los Angeles, 25. 03. 2026 09.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Chip Taylor

Umrl je ameriški pevec in tekstopisec Chip Taylor, ki je znan po uspešnicah Angel of the Morning in Wild Thing. 86-letnik je bil brat igralca Jona Voighta in stric Angeline Jolie. Novico o njegovi smrti je javnosti sporočila glasbena založba, s katero je sodeloval.

Umrl je pevec in tekstopisec Chip Taylor, je sporočila njegova glasbena založba Train Wreck Records. Star je bil 86 let. Vzroka smrti niso razkrili. James Wesley Voight, kakor je bilo njegovo pravo ime, je bil najmlajši od treh sinov profesionalnega igralca golfa Elmerja Voighta in njegove žene Barbare. Njegova starejša brata sta vulkanolog Barry Voight in z oskarjem nagrajeni igralec Jon Voight.

Chip Taylor z bratom Jonom Voightom, očetom Angeline Jolie.
FOTO: Profimedia

Zaslovel je, ko je britanska skupina The Troggs posnela njegovo pesem Wild Thing in se z njo leta 1966 povzpela na vrh lestvice Billboard Hot 100. Dve leti pozneje je poskrbel za še eno uspešnico z naslovom Angel of the Morning, ki jo je najprej zapela Merrilee Rush, pozneje pa je dobila novo preobleko z Juice Newton. Leta 1989 je skupaj z Janis Joplin napisal Try (Just A Little Bit Harder), ki je bila vključena na njen prvenec. Njegove pesmi so peli tudi Aretha Franklin, Dusty Springfield in Frank Sinatra.

Več kot desetletje je opustil glasbo in se posvetil profesionalnemu igranju iger na srečo, v 90. letih, ko se je mati borila z rakom, pa se je vrnil k pisanju pesmi in petju. Njegova glasba je bila vključena v 200 različnih filmov in televizijskih serij.

Razlagalnik

Chip Taylor, rojen kot James Wesley Voight, je bil priznan ameriški pevec in izjemno uspešen tekstopisec. Njegova kariera je obsegala več desetletij, v katerih je ustvaril nekatere nepozabne pesmi, ki so jih izvajali številni znani glasbeniki. Med njegovimi največjimi uspešnicami sta "Angel of the Morning" in "Wild Thing", ki sta postali mednarodni hiti. Poleg lastne glasbene kariere je Taylor napisal tudi pesmi za druge umetnike, kot so Janis Joplin, Aretha Franklin in Frank Sinatra, kar potrjuje njegov velik vpliv na glasbeno sceno.

Pesem "Wild Thing", ki jo je napisal Chip Taylor, je postala svetovna uspešnica, ko jo je leta 1966 priredila britanska skupina The Troggs. S to pesmijo so se povzpeli na vrh lestvice Billboard Hot 100 in jo naredili za eno najbolj prepoznavnih pesmi 60. let. "Angel of the Morning" je prav tako dosegla velik uspeh, sprva v izvedbi Merrilee Rush leta 1968, kasneje pa je postala še bolj znana v novi različici Juice Newton. Obe pesmi sta pokazali Taylorjev talent za pisanje privlačnih melodij in besedil, ki so odmevala pri širokem občinstvu in ostajata pomemben del glasbene zgodovine.

Jon Voight je ameriški igralec, ki je osvojil oskarja in je znan po svojih vlogah v filmih, kot so "Midnight Cowboy", "Coming Home" in "Ali". Je starejši brat Chipa Taylorja (rojena James Wesley Voight). Njuna družina je imela močne umetniške korenine, saj je bil njun oče, Elmer Voight, profesionalni igralec golfa, njuna mati pa Barbara. Jonova hčerka, Angelina Jolie, je prav tako ena najbolj znanih igralk na svetu, kar pomeni, da je bil Chip Taylor njen stric. Družina Voight je tako pustila pomemben pečat v svetu filma in glasbe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Gušti se je poklonil domači soseski

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599