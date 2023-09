Umrl je pevec Jimmy Buffett

"Jimmy je umrl v noči na 1. september, obdan s prijatelji, družino, glasbo in kužki. Vse do zadnjega diha je živel kakor je pel v pesmi, neizmerno pa ga bo pogrešalo mnogo ljudi," so ob fotografiji Jimmyja Buffetta zapisali njegovi najbližji. Pevec je bil meseca maja zaradi hospitalizacije v Bostonu prisiljen prestaviti koncert, v izjavi, ki jo je delil na Twitterju, pa je zapisal, da je moral nujno pozdraviti težave, ki so ga pestile.

Po diplomi iz zgodovine je Buffett za kratek čas delal kot pisec za revijo Billboard, več let pa je delal tudi na ribiški ladji. Svoj prvi album, Down to Earth, je izdal leta 1970, vendar je uspel šele sedem let kasneje, ko je pesem Margaritaville, z albuma Changes in Latitudes, Changes in Attitudes, postala uspešnica. Pesem je spremenila smer njegove kariere, ustvaril pa je istoimensko cvetoče podjetje, ki se je ukvarjalo tako z letovišči in restavracij kot tudi z oblačili in pijačami.

Čeprav je Buffett v naslednjih nekaj desetletjih še naprej izdajal nove albume, je postal znan predvsem kot tisti, ki je uspel privabiti množice na koncerte, njegovi nastopi s skupino Coral Reefer Band pa so zvezdniku prinesli milijone.