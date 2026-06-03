Umrl je pevec Peabo Bryson, znan po muzikalu Lepotica in zver

Čeprav družina vzroka smrti ni razkrila, pa je pevca pred dnevi zadela kap in je odtlej prejemal zdravniško pomoč. Peabo Bryson je od 70. let prejšnjega stoletja gradil uspešno kariero, znan pa je bil predvsem po uspešnicah Feel the Fire, I'm So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You're In My Arms Again in Reaching for the Sky .

"Več kot pet desetletij je Peabov prečudovit glas služil kot glasbeno ozadnje številnih najlepših življenjskih dogodkov," je zapisala njegova družina in nadaljevala: "Njegova glasba je več generacij popeljala skozi vesela praznovanja, čudovite ljubezenske zgodbe, nudila tolažbo, navdih in ustvarila zapuščino, ki bo za vedno živela v srcih tistih, ki so ga ljubili, in tistih, ki se jih je dotaknil skozi pesmi."

"Čeprav so naša srca zlomljena, nas tolaži zavedanje, da je bil Peabo ljubljen, s svojim glasom in dobrodušnostjo pa je vplival na številna življenja," je še zapisala pevčeva družina.

Bryson je bil prejemnik dveh grammyjev, še maja pa je nastopil skupaj z Jeffreyjem Osbornom. Konec leta je načrtoval turnejo, s katero bi obeležil 50-letnico kariere.