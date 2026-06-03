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Glasba

Umrl je pevec Peabo Bryson, znan po muzikalu Lepotica in zver

Los Angeles, 03. 06. 2026 10.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Peabo Bryson

Umrl je R&B pevec Peabo Bryson, ki je najbolj znan po pesmih v muzikalu Lepotica in zver ter Aladin. Star je bil 75 let. Novico o njegovi smrti je javnosti sporočila družina, ki je dodala, da je umrl obkrožen s svojimi najdražjimi.

Čeprav družina vzroka smrti ni razkrila, pa je pevca pred dnevi zadela kap in je odtlej prejemal zdravniško pomoč. Peabo Bryson je od 70. let prejšnjega stoletja gradil uspešno kariero, znan pa je bil predvsem po uspešnicah Feel the Fire, I'm So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You're In My Arms Again in Reaching for the Sky.

Peabo Bryson
Peabo Bryson
FOTO: Profimedia

"Več kot pet desetletij je Peabov prečudovit glas služil kot glasbeno ozadnje številnih najlepših življenjskih dogodkov," je zapisala njegova družina in nadaljevala: "Njegova glasba je več generacij popeljala skozi vesela praznovanja, čudovite ljubezenske zgodbe, nudila tolažbo, navdih in ustvarila zapuščino, ki bo za vedno živela v srcih tistih, ki so ga ljubili, in tistih, ki se jih je dotaknil skozi pesmi."

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"Čeprav so naša srca zlomljena, nas tolaži zavedanje, da je bil Peabo ljubljen, s svojim glasom in dobrodušnostjo pa je vplival na številna življenja," je še zapisala pevčeva družina.

Bryson je bil prejemnik dveh grammyjev, še maja pa je nastopil skupaj z Jeffreyjem Osbornom. Konec leta je načrtoval turnejo, s katero bi obeležil 50-letnico kariere.

Razlagalnik

Kratica R&B pomeni 'rhythm and blues'. Gre za glasbeno zvrst, ki se je razvila v Združenih državah Amerike v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Zvrst združuje elemente jazza, gospel glasbe in bluesa, sčasoma pa se je razvila v sodobnejše oblike, ki vključujejo vplive popa, soula in funka. Značilna je po poudarjenem ritmu in čustvenem, pogosto melodičnem vokalnem izvajanju.

Nagrade grammy so najprestižnejša priznanja v glasbeni industriji, ki jih vsako leto podeljuje ameriška Akademija za diskografsko umetnost in znanost. Prvič so bile podeljene leta 1959. Nagrade častijo izjemne dosežke na področju glasbene produkcije, skladateljstva in izvajanja, pokrivajo pa širok spekter glasbenih zvrsti, od popa in rocka do klasične glasbe in jazza.

Možganska kap je resno zdravstveno stanje, do katerega pride, ko je pretok krvi v del možganov prekinjen ali močno zmanjšan. To prepreči možganskim celicam, da bi dobile kisik in hranila, zaradi česar lahko možganske celice v nekaj minutah začnejo odmirati. Poznamo dve glavni vrsti: ishemično kap, ki jo povzroči strdek, in hemoragično kap, ki jo povzroči krvavitev v možganih. Gre za nujno medicinsko stanje, ki zahteva takojšnjo obravnavo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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