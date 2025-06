Umrl je pevec Sly Stone

Umrl je Sly Stone , eden od pionirjev funk glasbe. Star je bil 82 let. Kot pevec skupine Sly And The Family Stone je v svoji glasbi združil soul, rock, psihedelijo in gospel in zvok, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaznamoval obdobje, predstavil širši javnosti. Z Jamesom Brownom veljata za najbolj znana predstavnika te glasbene zvrsti.

"Sly je bil monumentalna osebnost, inovator in pionir, ki je na novo preoblikoval pop, funk in rock glasbo," je v izjavi zapisala njegova družina in dodala: "Njegove ikonične pesmi so pustile neizbrisen pečat, njegovega vpliva pa ne more nihče zanikati." Sly je zaslovel v 60. in 70. letih, njegovi začetki pa segajo v San Francisco, kjer se je preizkusil kot DJ.

Stone, katerega pravo ime je bilo Sylvester Stewart, je že v mladosti začel z brati in sestrami peti gospel, pozneje pa kot DJ sodeloval z raznimi kalifornijskimi radijskimi postajami. Skupaj z bratom je ustanovil glasbeno skupino, ki sta jo poimenovala Sly and the Family Stone, najprej pa je izvajala gospel glasbo. Pozneje so začeli improvizirati in mešati različne zvrsti, tudi funk in psihedelijo.