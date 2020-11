Umrl je pianist in pedagog Andrej Jarc

Od leta 1968 je poučeval na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, kjer je prejel Škerjančevo priznanje za umetniške in pedagoške dosežke. Leta 1984 je začel poučevati klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Bil je dolgoletni korepetitor nekdanjega Komornega zbora RTV Ljubljana, poleg tega je sodeloval s Simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana.

Na Radiu Ljubljana je predvsem v 70. letih minulega stoletja nastalo veliko njegovih posnetkov solistične in komorne glasbe, ohranjeni pa so tudi njegovi posnetki koncertov, v katerih je s simfoničnim orkestrom nastopil kot solist, poroča spletni portal. Leta 2010 mu je Društvo glasbenih umetnikov Slovenije podelilo priznanje Julija Betetta za posebne dosežke v glasbi. Kot je pisalo v obrazložitvi, je Jarčevo delo na slovenskem glasbenem področju pustilo močne sledi tako na umetniškem kot na pedagoškem področju. Njegovi učenci so: Božena Hrup, Aleš Vasel, Borut Smrekar, Žiga Stanič, Maruša Bukovec, Eva Bohte, Jure Rozman, Ana Šinkovec, Barbara Novak, Jan Sever in drugi.