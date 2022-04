Umrl je pionir elektronske glasbe Klaus Schulze

Glasbenik Klaus Schulze je umrl v torek po dolgi bolezni, a, kot sta v sredo sporočila njegov sin Maximilian Schulze in direktor glasbenikove "hišne" založbe SPV Frank Uhle , je bila njegova smrt "nenadna in nepričakovana" .

Schulze je bil soustanovitelj t. i. berlinske šole in vpliven predstavnik mednarodno priznanega nemškega krautrocka. Številni uveljavljeni mednarodni didžeji so ga imenovali "boter techna". Uhle ga je opisal kot "izjemnega umetnika". Njegova založba je z njim sodelovala že mnogo let in trenutno pripravljajo nov album. "Novica nas je še toliko bolj prizadela," je povedal.

Schulze se je rodil v Berlinu leta 1947. Igral je v skupinah, kot sta Tangerine Dream in Ash Ra Tempel. Ash Ra Tempel so istoimenski prvenec izdali leta 1971, po tem izidu pa se je Schulze še istega leta podal na samostojno pot.

Izdal je več kot 50 samostojnih albumov, ustvaril glasbo za več filmov in sodeloval z ustvarjalci, kot so Arthur Brown, Ernst Fuchs, Marian Gold in nazadnje Hans Zimmer. Odločilno je vplival na vse sloge v elektronski glasbi – od ambienta do tehna.

Na začetku tega meseca je napovedal svojo najnovejšo ploščo Deus Arrakis, izid katere je bil vsaj takrat napovedan za 10. junij. Glavni singel albuma, naslovljen Osiris – Pt. 1, pa je objavil pred zgolj dvema tednoma, piše portal Pitchfork.