Umrl je raper Rich Homie Quan , ki je zaslovel leta 2010, tri leta pozneje pa je izdal uspešnico Type of Way , s katero je pridobil širši krog oboževalcev. Nominiran je bil za številne nagrade BET in BET Hip Hop, med drugim tudi za najboljšega novega izvajalca. Nanizal je več sodelovanj s priznanimi glasbeniki, med katerimi so 2 Chainz , Young Thug , Gucci Mane in Trinidad James .

Umrl je raper Rich Homie Quan, star 34 let.

Rojen je bil oktobra 1989 in je bil najstarejši od treh otrok. V mladosti si je želel postati igralec baseballa, a ga je pot vodila v glasbene vode. O svojem odraščanju je spregovoril v številnih intervjujih, leta 2011 pa je preživel 15 mesecev za rešetkami, ker je bil obsojen za več vlomov.

Ko je zaporno kazen odslužil, se je posvetil glasbeni karieri, kar se mu je leta 2010 obrestovalo in je postal eno bolj znanih imen te glasbene zvrsti v Združenih državah. Po novici o njegovi smrti so se mu na družbenih omrežjih poklonili številni oboževalci in glasbeni kolegi.

Pevec Jacquees je na družbenem omrežju X zapisal: "Počivaj v miru, moj brat Rich Homie Quan. Rad te bom imel do konca." V drugi objavi je raperja označil za legendo. Na Instagramu se mu je poklonil tudi 2 Chainz, ki je zapisal: "Bratec, pravkar sva govorila o snemanju videospota. Moje molitve gredo k tebi in tvoji družini ter vsem, ki se soočajo s težavami. Moje sožalje." Raper Quavo je ob fotografiji, na kateri je skupaj z njim in drugimi glasbenimi kolegi, pripisal: "Naj bo bog z nami, tega nikoli nisem videl kot del našega potovanja."