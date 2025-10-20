Umrl je Sam Rivers, basist skupine Limp Bizkit.

Fred Durst in njegova zasedba Limp Bizkit so se poslovili od basista in soustanovitelja skupine Sama Riversa. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju, je bil 48-letnik glasbenik, ki je prinašal svetlobo in ritem, ki ju nikoli ne bo mogoče nadomestiti. Skupina ni razkrila, kaj je bil razlog za njegovo smrt.
"Sam Rivers ni bil le naš basist, bil je prava čarovnija. Utrip za vsako pesmijo, mir v kaosu in duša zvoka. Od prve note, ki smo jo skupaj zaigrali, je Sam prinašal luč in ritem, ki ju ni mogoče nadomestiti," so zapisali Fred Durst, Wes Borland, John Otto in DJ Lethal, ki so objavo zaključili z besedami: "Počivaj mirno, brat. Tvoja glasba se ne bo nikoli končala." DJ Lethal je v posebni objavi dodal, da je bila Riversova smrt šok in svoje sledilce pozval, naj uživajo v vsakem življenjskem mejniku, saj ni nič zagotovljeno.
Limp Bizkit so nastali leta 1994 na Floridi, tri leta pozneje pa so izdali prvenec. Njihova glasba, ki je mešanica rocka in hip hopa, je pozneje postala znana kot nu-metal, ena večjih uspešnic pa je bila pesem Take A Look Around, ki je bila tudi naslovna pesem drugega dela franšize Misija nemogoče. Singel Rollin' jih je popeljal na vrhove glasbenih lestvic in jim zagotovil svetovno slavo. Prodali so približno 45 milijonov albumov, bili trikrat nominirani za grammyja in trikrat dobili nagrado MTV Europe Music Awards.
