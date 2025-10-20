Skupina Limp Bizkit, ki je zaslovela konec 90. let, je sporočila, da je umrl basist in soustanovitelj zasedbe Sam Rivers. 48-letnika so v objavi na družbenem omrežju, s katero so se mu poklonili, označili za svojega brata in unikatnega človeka, njegovo prisotnost pa označili za čisto čarovnijo.

Fred Durst in njegova zasedba Limp Bizkit so se poslovili od basista in soustanovitelja skupine Sama Riversa. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju, je bil 48-letnik glasbenik, ki je prinašal svetlobo in ritem, ki ju nikoli ne bo mogoče nadomestiti. Skupina ni razkrila, kaj je bil razlog za njegovo smrt.

Umrl je Sam Rivers, basist skupine Limp Bizkit. FOTO: Profimedia icon-expand

"Sam Rivers ni bil le naš basist, bil je prava čarovnija. Utrip za vsako pesmijo, mir v kaosu in duša zvoka. Od prve note, ki smo jo skupaj zaigrali, je Sam prinašal luč in ritem, ki ju ni mogoče nadomestiti," so zapisali Fred Durst, Wes Borland, John Otto in DJ Lethal, ki so objavo zaključili z besedami: "Počivaj mirno, brat. Tvoja glasba se ne bo nikoli končala." DJ Lethal je v posebni objavi dodal, da je bila Riversova smrt šok in svoje sledilce pozval, naj uživajo v vsakem življenjskem mejniku, saj ni nič zagotovljeno.

