Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Umrl je Sam Rivers, basist skupine Limp Bizkit

Florida, 20. 10. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Skupina Limp Bizkit, ki je zaslovela konec 90. let, je sporočila, da je umrl basist in soustanovitelj zasedbe Sam Rivers. 48-letnika so v objavi na družbenem omrežju, s katero so se mu poklonili, označili za svojega brata in unikatnega človeka, njegovo prisotnost pa označili za čisto čarovnijo.

Fred Durst in njegova zasedba Limp Bizkit so se poslovili od basista in soustanovitelja skupine Sama Riversa. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju, je bil 48-letnik glasbenik, ki je prinašal svetlobo in ritem, ki ju nikoli ne bo mogoče nadomestiti. Skupina ni razkrila, kaj je bil razlog za njegovo smrt.

Umrl je Sam Rivers, basist skupine Limp Bizkit.
Umrl je Sam Rivers, basist skupine Limp Bizkit. FOTO: Profimedia

"Sam Rivers ni bil le naš basist, bil je prava čarovnija. Utrip za vsako pesmijo, mir v kaosu in duša zvoka. Od prve note, ki smo jo skupaj zaigrali, je Sam prinašal luč in ritem, ki ju ni mogoče nadomestiti," so zapisali Fred Durst, Wes Borland, John Otto in DJ Lethal, ki so objavo zaključili z besedami: "Počivaj mirno, brat. Tvoja glasba se ne bo nikoli končala." DJ Lethal je v posebni objavi dodal, da je bila Riversova smrt šok in svoje sledilce pozval, naj uživajo v vsakem življenjskem mejniku, saj ni nič zagotovljeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Limp Bizkit so nastali leta 1994 na Floridi, tri leta pozneje pa so izdali prvenec. Njihova glasba, ki je mešanica rocka in hip hopa, je pozneje postala znana kot nu-metal, ena večjih uspešnic pa je bila pesem Take A Look Around, ki je bila tudi naslovna pesem drugega dela franšize Misija nemogoče. Singel Rollin' jih je popeljal na vrhove glasbenih lestvic in jim zagotovil svetovno slavo. Prodali so približno 45 milijonov albumov, bili trikrat nominirani za grammyja in trikrat dobili nagrado MTV Europe Music Awards.

sam rivers limp bizkit smrt basist
Naslednji članek

Klemen Klemen: 25 let prvenca in 50 let legende slovenskega rapa

SORODNI ČLANKI

Pevec skupine Limp Bizkit še četrtič pred oltar

Pevec skupine Limp Bizkit presenetil z novim videzom

Pevcu Limp Bizkit za pet let prepovedali vstop v Ukrajino

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
UnknownIdentity
20. 10. 2025 09.45
RIP legenda.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
20. 10. 2025 09.28
+1
V mladosti sem Limp Bizkit veliko poslušal. RIP.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306