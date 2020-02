Umrl je slovenski glasbenik Janez Zmazek – Žan  

Delo poroča, da je v 68. letu umrl slovenski kitarist in pevec Janez Zmazek – Žan.

Bil je član glasbene skupine Buldožer, leta 1989 pa se je pridružil skupini Don Mentony Band. Ta je zaslovela s priredbo skaldbe Dannyja FlowersaTulsa Time, ki jo poznamo pod imenom Dobra mrha. Medtem ko je dolga leta vodil skupino in bil glavni avtor pesmi, je pisal tudi za druge slovenske znane obraze, med njimi tudi za Tanjo Ribič in Rok'n'band. Večkrat je nastopil tudi z Janezom Benčino in Tomom Jurakom. Izdal je tudi svojo samostojno ploščo Na drugi strani.