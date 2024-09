Umrl je Tito Jackson, brat Michaela Jacksona

Umrl je Tito Jackson, prvotni član skupine The Jackson 5 in brat pokojnega Michaela Jacksona. Bil je prvotni član skupine The Jackson 5 skupaj z brati Jackiejem, Jermainom, Marlonom in Michaelom, ki je umrl leta 2009. Novico so potrdili njegovi sinovi Taj, Taryll in TJ Jackson, ki so zasloveli kot R'n'B/pop trio 3T v devetdesetih.