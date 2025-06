Umrl je ustanovitelj skupine Pomaranča Mijo Popovič

Po predhodni osnovni glasbeni šoli harmonike je Popovič kitaro začel igrati pri trinajstih letih, leta 1971. Prvi bend, ki ga je ustanovil, se je imenoval TNT (Trije Norci Tolčejo), potem pa je deloval v zasedbi Grive. Leta 1979 je po zgledu tujih zasedb, kot so Deep Purple , AC/DC in Judas Priest , ustanovil Pomarančo. Ime so si nadeli po kultnem filmu Peklenska pomaranča , posnetem po istoimenski knjigi pisatelja Anthonyja Burgessa . V skupini so se zbrali Zlatko Magdalenič (vokal), Tomaž Žontar (klaviature), Franc Teropšič (bobni) ter nazadnje še Marko Herak na bas kitari.

Leta 1981 so izdali prvenec Peklenska Pomaranča (1981) ter nastopili na Novem Rocku v Križankah. Prvi večji uspeh so dosegli s pesmijo Soldat. Še istega leta so nastopili tudi v beograjski Hali Pionir kot predskupina na koncertu skupine Gillan, slovitega Iana Gillana iz Deep Purple. V naslednjih letih so izdali albume Madbringer (1983), Orange III (1985), v 90. letih pa kompilacijo Nekaj peklenskih (1980-1986) ter sveži album Takoj se dava dol (1995).

Popovič je bil oktobra 2005 poseben gost na Festivalu kreativnih kitaristov (FKK) v Kranju, sicer pa so na njegov glasbeni izraz vplivali Ritchie Blackmore, Jimmy Page, John Sykes in jugoslovanska Marjan Malikovič ter Pavel Kavec.

Pomaranča je 6. junija lani praznovala 45 let, kar so proslavili v velikem slogu s koncertom v razprodanem Kinu Šiška, ko so se Popoviču in Žontarju, ki spadata med staro gardo, pridružile tudi mlade moči v podobi pevca Matica Nareksa, basista Tilna Hudrapa in bobnarja Matjaža Winklerja.