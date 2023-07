Umrl je ustanovni član in basist skupine The Eagles

Umrl je Randy Meisner, ustanovni član skupine The Eagles. Imel je 77 let. Basist in vokalist je umrl v Los Angelesu zaradi zapletov zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), je skupina objavila na svoji spletni strani. Meisner, ki se je leta 1946 rodil v mestecu Scottsbluff v Nebragi, je leta 1971 skupaj z Donom Henleyjem, Glennom Freyjem in Berniejem Leadonom ustanovil skupino, ki je nanizala nekaj večjih uspešnic.

"Randy je bil sestavni del Eaglesov in je prispeval k zgodnjemu uspehu skupine. Njegov glasovni razpon je bil osupljiv, kar lahko slišimo v baladi Take It to the Limit," so v izjavi, v kateri so sporočili, da je umrl 77-letni basist Randy Meisner, zapisali The Eagles. Poleg igranja bas kitare je bil glasbenik znan po svojem vokalu v omenjeni pesmi, ki je bila izdana na albumu One of these Nights leta 1975.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Skupaj s skupino je ustvaril priljubljene uspešnice Take It Easy, Tequila Sunrise in Peaceful Easy Feeling. Meisner je leta 1977 zapustil skupino zaradi izčrpanosti. Medtem so The Eagles nadaljevali z nastopi, dokler se leta 1980 niso uradno razšli. Več kot desetletje kasneje, leta 1994, so bili vsi ustanovni člani – razen Meisnerja – povabljeni, da se ponovno združijo, in nastal je album Hell Freezes Over. Kljub temu, da je takrat prišlo do spora, se je Meisner pozneje s skupino pobotal, leta 1998 pa je bil sprejet v Dvorano slavnih rokenrola.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Skupina se je ponovno zbrala leta 2013, ko se je odpravila na svetovno turnejo, vendar je Meisner povabilo zavrnil zaradi slabšega zdravja. Takrat je za New York Daily News povedal, da so mu njegovi kolegi iz skupine pomagali poravnati stroške zdravljenja.