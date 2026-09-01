Umrl je zagrebški kitarist in kantavtor Deni Kožić

Dubravko Ivaniš , pevec skupine Pips, Chips & Videoclips , se je od Denija Kožića poslovil na družbenih omrežjih in se spomnil obdobja, v katerem je Kožić igral s skupino. "Zapustil nas je Deni Kožić, ki je bil nekaj časa član Pipsov. Bil je glasbenik po duši in dober človek. Življenje naju je, na mojo srečo, vse do danes združevalo," je zapisal.

Povezan je bil tudi s skupino Psihomodo Pop. Leta 2009 so ga člani skupine opisali kot dolgoletnega prijatelja in ga povabili, da se jim pridruži na koncertu v zagrebškem Boogalooju, kjer je igral akustično in električno kitaro.

Zadnja leta je kot kitarist sodeloval s številnimi skupinami in pri raznih projektih. Po desetletju sodelovanj z drugimi izvajalci se je leta 2014 odločil za samostojno glasbeno pot.