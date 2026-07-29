Umrl je znani francoski didžej Kavinsky

Kavinsky je veljal za pomembno osebnost francoske scene elektronske glasbe. Leta 2024 je nastopil na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu skupaj z belgijsko pevko Angele .

Za ugotovitev vzroka smrti so sprožili preiskavo, vendar po podatkih državnega tožilstva na kraju dogodka niso našli sumljivih znakov. Po poročanju francoskih medijev preiskujejo možnost kapi.

Didžeju se je že poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na Instagramu zapisal, da bo za vedno ostal francoski ponos. Francoska ministrica za kulturo Catherine Pegard pa ga je na platformi X označila za posebnega umetnika in dodala, da je Francija z njegovo smrtjo izgubila enega najbolj edinstvenih glasov.

"Od filma Vozi! do olimpijskih iger v Parizu je ves svet vibriral ob melodiji Nightcall. Ne glede na to, ali je plesna ali nostalgična, bo njegova glasba še naprej presegala generacije in meje," je zapisala.