Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Umrl je znani francoski didžej Kavinsky

Pariz, 29. 07. 2026 16.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
DJ Kavinsky

Pri 50 letih je umrl francoski DJ in producent Kavinsky. Glasbenika s pravim imenom Vincent Belorgey so našli mrtvega v njegovem domu v Parizu. Mednarodno je zaslovel zlasti s pesmijo Nightcall, ki je bila del zvočne podlage filma Vozi! iz leta 2011 z Ryanom Goslingom v glavni vlogi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kavinsky je veljal za pomembno osebnost francoske scene elektronske glasbe. Leta 2024 je nastopil na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu skupaj z belgijsko pevko Angele.

Umrl je priznani francoski didžej Kavinsky.
Umrl je priznani francoski didžej Kavinsky.
FOTO: Profimedia

Za ugotovitev vzroka smrti so sprožili preiskavo, vendar po podatkih državnega tožilstva na kraju dogodka niso našli sumljivih znakov. Po poročanju francoskih medijev preiskujejo možnost kapi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Didžeju se je že poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na Instagramu zapisal, da bo za vedno ostal francoski ponos. Francoska ministrica za kulturo Catherine Pegard pa ga je na platformi X označila za posebnega umetnika in dodala, da je Francija z njegovo smrtjo izgubila enega najbolj edinstvenih glasov.

"Od filma Vozi! do olimpijskih iger v Parizu je ves svet vibriral ob melodiji Nightcall. Ne glede na to, ali je plesna ali nostalgična, bo njegova glasba še naprej presegala generacije in meje," je zapisala.

smrt

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

V nesreči z motorjem umrl z oskarjem nagrajeni igralec in glasbenik Glen Hansard

Moskisvet.com Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
24ur.com Umrl slovenski pisatelj, gledališčnik in profesor Lado Kralj
24ur.com Miha Kavčič pesem poklonil pokojnemu kirurgu dr. Francu Planinšku
24ur.com Umrl saksofonist legendarne melodije Rožnatega panterja
24ur.com Bowrain v novem videospotu sodeloval z Ahmedom Kullabom: 'Je odličen plesalec'
24ur.com Umrl je Angelo Bruschini, kitarist skupine Massive Attack
24ur.com Umrl je francoski skladatelj in pevec Charles Dumont
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti
V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
vizita
Portal
Imate pogosto napihnjen trebuh? Krivci so lahko tudi stvari, na katere sploh ne pomislite
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
cekin
Portal
'53 evrov? Naročila sva le pico in dve kavi.'
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
moskisvet
Portal
Tudi vaš avto je lahko vir požara: tega v vročini ne spreglejte
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
Mislite, da je nekaj ur čakanja brez posledic? To se dogaja v vašem črevesju
Mislite, da je nekaj ur čakanja brez posledic? To se dogaja v vašem črevesju
dominvrt
Portal
Razlika kar 4 stopinje: zato mesta nujno potrebujejo več zelenja
Voda ni več samoumevna
Voda ni več samoumevna
Pozor! Za celotno državo s četrtkom razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost
Pozor! Za celotno državo s četrtkom razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Pobesneli Max 3
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
IQ 160
IQ 160
V dvoje
V dvoje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820