Umrl glasbenik Ozzy Osbourne: le nekaj tednov po poslovilnem koncertu

Zvezdnik heavy metala Ozzy Osbourne , čigar pravo ime je John Michael , je umrl le nekaj tednov po ponovni združitvi s člani skupine Black Sabbath in velikem poslovilnem koncertu za oboževalce. Star je bil 76 let.

"Nimate pojma, kako se počutim – hvala vam iz dna srca," je 76-letnik povedal množici, ko je stopil s svojega črnega prestola na odru v Villa Parku za zadnji priklon – na koncertu, ki so ga sestavljali nekateri njegovi najljubši izvajalci, vključno z Metallico in Guns'n'Roses. Ozzy je nastopil sede na črnem prestolu, skupaj z originalno zasedbo Black Sabbatha – Tonyjem Iommijem, Geezerjem Butlerjem in Billom Wardom. Na stadionu Villa Park se je zbralo okoli 45.000 obiskovalcev, koncert pa si je prek pretočne povezave ogledalo skoraj 6 milijonov ljudi.

Rodil se je 3. decembra 1948 v New Marstonu v Angliji in z zasedbo Black Sabbath v poznih šestdesetih zaznamoval nastanek težkega metala. Po odhodu iz benda leta 1979 je začel uspešno solo kariero, začinjeno s klasikami kot so Crazy Train in Blizzard of Ozz. Ozzy je prejel številne nagrade, vključno z dvojnim vpisom v Rock and Roll Hall of Fame. Leta 2002 je skupaj z družino zaslovel tudi v resničnostni seriji The Osbournes.