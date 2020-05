Umrl Jimmy Cobb, legendarni jazz bobnar

Jimmy Cobb, ki je veljal za enega najboljših bobnarjev in ki je sodeloval pri nekaterih najbolj legendarnih jazz albumih, je umrl. Po poročanju portala NPR je umrl v svojem domu na Manhattnu v New Yorku. Žena Eleana Tee Cobb pa je potrdila, da je bil vzrok smrti rak na pljučih. S težko boleznijo se je boril zadnji dve leti, njegova hči Serena pa je ustanovila spletno stran, kjer je zbirala sredstva za očetovo zdravljenje. Zdravljenja ni krilo zavarovanje, zato so potrebovali denar, za katerega so prosili tudi oboževalce. Zbrali so skoraj 91 tisoč evrov. "Na žalost, zaradi finančnih težav, ni dobil zdravljenja, ki bi mu lahko pomagalo," je povedala družina.

Cobb je bil zadnji preživeli član slavnega seksteta Milesa Davisa. V sekstetu je bil več kot tri desetletja in je s svojim ustvarjanjem služil kot vodič mnogim generacijam, ki so se navduševale nad jazz glasbo. Z zasebno je posnel album Kind of Blue. Nastopal je tudi z Billie Holiday, Dinah Washington, Pearl Bailey in drugimi.

Od Cobba se je na družabnih omrežjih poslovil ameriški glasbenik, prav tako bobnar Jack DeJohnette, ki je zapisal: "Jimmy me je navdušil z igranjem na Milesovem albumu Kind of Blue in od takrat sem njegov oboževalec. Za seboj je pustil veliko glasbeno zapuščino, ki ne bo nikoli izginila."