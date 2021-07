Umrl Joey Jordison, ustanovni član skupine Slipknot

''Joeyjeva smrt nas je pustila praznih src, čutimo neopisljivo žalost,'' je družina sporočila v skupni izjavi. Dodali so, da je bil Jordison znan kot človek nežne osebnosti, ogromnega srca, z obilo ljubezni za družino in glasbo. Njegovi bližnji so oboževalce in medije zaprosili za nekaj zasebnosti v težkih trenutkih, ki jih prestajajo.

Jordison je metal band ustanovil v njegovi domači Iowi, prve korake v Slipknotu pa je storil skupaj z basistom Paulom Grayjem in tolkalistom Shawnom Crahanom . Leta 2013 je band zapustil, tri leta pa je za revijo Metal Hammer pojasnil, da je bil v resnici odpuščen. Takrat je priznal tudi, da z njegovim odhodom iz skupin sovpada tudi njegova diagnoza. Zdravniki so namreč ugotovili, da trpi za transverznim mielitisom, obliko multiple skleroze, ki mu je oteževala glasbeno udejstvovanje. Zaenkrat ni jasno, ali je njegovo zdravstveno stanje neposredno povezano z njegovo smrtjo.

Med tem, ko je še bil član Slipknotov, se je njihova priljubljenost med rockovskimi oboževalci povzpela v nebo. Dosegali so mesta med desetimi najboljšimi skladbami lestvice Billboard 200, leta 2008 pa se povzpeli na prvo mesto albumov s studijskim izdelkom All Hope is Gone. Glasbenik je med drugim nastopal tudi v zasedbah Murderdolls (kot kitarist), Scar the Martyr in Sinsaenum pa sta bili zadnji skupini, v katerih je igral bobne.

Njegovi glasbeni kolegi so se leta 2010 poslovili tudi od Paula Grayja, člana Slipkotov, ki je umrl zaradi predoziranja z morfijem.