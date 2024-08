Umrl legendarni blues glasbenik John Mayall

Umrl je eden od veteranov britanskega bluesa John Mayall. Vpliven je bil s svojo skupino The Bluesbreakers, katere člani so bili številni prepoznavni glasbeniki, med njimi Eric Clapton, Peter Green in Mick Taylor. Po poročanju tujih medijev je umrl v 90. letu starosti na svojem domu v Kaliforniji. Imel je številne zdravstvene težave, zaradi katerih je moral prekiniti svojo turistično kariero.

OGLAS

Umrl je legendarni blues glasbenik John Mayall. Kot so zapisali na njegovi Facebook strani, je umrl mirno na svojem domu v Kaliforniji, star 90 let. Pevec in multiinstrumentalist, ki je igral kitaro, klaviature in orglice, se je rodil leta 1933. Prislužil si je vzdevek boter britanskega bluesa, saj je bil s skupino The Bluesbreakers, ki jo je ustanovil v začetku 60. let, na samem začetku plodnega obdobja rock glasbe. V njegovi skupini so znanje brusili nekateri velikani tega žanra. Izkazala se je za odskočno desko za kariero več kitaristom in drugim instrumentalistom, ki so pozneje ustanovili lastne skupine.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mayall se je leta 1963 pri 30 letih iz severne Anglije preselil v London. Opustil je poklic grafičnega oblikovalca in se odločil za kariero bluesa, glasbenega sloga, ki se je rodil med temnopoltimi Američani. Povezal se je z vrsto mladih kitaristov, vključno z Ericom Claptonom, ki je kasneje ustanovil skupino Cream, s Petrom Greenom, ki je ustanovil zasedbo Fleetwood Mac, in z Mickom Taylorjem, ki je pomagal ustanoviti The Rolling Stones. Z debitantskim albumom Bluesbreakersov iz leta 1966, Blues Breakers with Eric Clapton, je navdušil ljubitelje glasbe z mešanico soul rocka in ameriškega kitarskega bluesa ob priredbah pesmi Roberta Johnsona, Otisa Rusha in Rayja Charlesa.

John Mayall je umrl star 90 let. FOTO: Profimedia icon-expand