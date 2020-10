Umrl legendarni country pevec Jerry Jeff Walker

Jerry Jeff Walker, avtor uspešnice Mr. Bojangles, je umrl po večletni bitki z rakom na grlu. Žalostno novico je sporočil njegov nekdanji predstavnik John T. Davis.

V 79. letu starosti je umrl Jerry Jeff Walker. Po poročanju tujih medijev je legendarno pesem Mr. Bojanglesnapisal po tem, ko je leta 1965 v New Orleansu srečal uličnega temnopoltega performerja. Uspešnico so v različnih izvedbah izvedli številni glasbeniki, med njimi Bob Dylan, Harry Belafonte, King Curtis, Dolly Parton, Nitty Gritty in Nina Simone.

icon-expand Umrl je Jerry Jeff Walker. FOTO: AP

Njegova družina se je odločila, da še ne bo dala izjave. Odraščal je v New Yorku, strast do glasbe pa podedoval po babici Jessie Conrow, ki mu je predstavila glasbeni svet. Tako se je z glasbo začel ukvarjati že kot najstnik, pozneje je živel tudi na Floridi in v New Orleansu, kjer je izoblikoval svoj glasbeni slog. Po selitvi v Teksas leta 1971 mu je uspelo na coutry glasbeni sceni.

Izdal je 36 albumov, njegova glasbena kariera pa je trajala 51 let. Postal je mentor glasbenikom, kot so Garth Brooks, Jimmy Buffet, Guy Clark, Todd Sniderin Lucinda Williams.