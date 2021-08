Umrl legendarni jamajški glasbenik Lee Scratch Perry

Producent in pevec je bil eden od pionirjev reggaeja v 60. in 70. letih minulega stoletja, obveljal pa je tudi za enega od začetnikov duba, glasbene zvrsti, ki izhaja iz reggaeja. Delal je z legendo reggaeja Bobom Marleyjem in drugimi priznanimi jamajškimi glasbeniki. Leta 1968 je ustanovil svojo založbo Upsetter Records, leta 1973 pa je v Kingstonu odprl studio Black Ark, v katerem so nastale številne reggae in dub uspešnice.

Njegovi produkcijski prijemi so zaznavni tudi v drugih glasbenih zvrsteh, od hip-hopa do post-punka. Med drugimi je sodeloval s Paulom McCartneyjem ter skupinama The Clash in Beastie Boys.