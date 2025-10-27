Umrl legendarni jazzovski bobnar Jack DeJohnette

Jack DeJohnette je bil eden najpomembnejših jazzovskih bobnarjev svoje generacije. Njegova diskografija, ki zajema različne žanre, vključuje sodelovanje z zvezdniki, kot so John Coltrane, Bill Evans in Miles Davis .

Vse od 70. let minulega stoletja je bil hišni bobnar nemške glasbene založbe ECM in je v njenih studiih v Münchnu posnel več albumov, med njimi Special Edition in New Directions.

DeJohnette se je rodil 9. avgusta 1942 v Chicagu. Od četrtega leta dalje je igral klavir, v srednji šoli pa ga je zamenjal za bobne. Kasneje je deloval tudi kot pianist in skladatelj.

Po študiju glasbe je svojo kariero začel leta 1966 v New Yorku. Igral je v Coltraneovem jazz ansamblu, nato v kvartetu Charlesa Lloyda, v katerem je igral tudi mlad pianist Keith Jarrett.

Skupaj z Jarrettom in basistom Garyjem Peacockom je DeJohnette v 80. letih minulega stoletja ustanovil Keith Jarrett trio.

DeJohnette se je v preteklosti predstavil tudi slovenskemu občinstvu. Med drugim je leta 2006 nastopil na jazz festivalu Ljubljana.