Svetli način
Glasba

Umrl legendarni jazzovski bobnar Jack DeJohnette

New York, 27. 10. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 17 minutami

Avtor
STA , K.Z.
Umrl je legendarni jazzovski bobnar, pianist in skladatelj Jack DeJohnette. Star je bil 83 let. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je z grammyjema nagrajeni DeJohnette umrl v Woodstocku v ameriški zvezni državi New York, ob njem pa je bila soproga in nekaj bližnjih prijateljev. Kot vzrok smrti ameriški mediji navajajo kongestivno srčno popuščanje.

Jack DeJohnette je bil eden najpomembnejših jazzovskih bobnarjev svoje generacije. Njegova diskografija, ki zajema različne žanre, vključuje sodelovanje z zvezdniki, kot so John Coltrane, Bill Evans in Miles Davis.

Jack DeJohnette
Jack DeJohnette FOTO: Profimedia

Vse od 70. let minulega stoletja je bil hišni bobnar nemške glasbene založbe ECM in je v njenih studiih v Münchnu posnel več albumov, med njimi Special Edition in New Directions.

DeJohnette se je rodil 9. avgusta 1942 v Chicagu. Od četrtega leta dalje je igral klavir, v srednji šoli pa ga je zamenjal za bobne. Kasneje je deloval tudi kot pianist in skladatelj.

Po študiju glasbe je svojo kariero začel leta 1966 v New Yorku. Igral je v Coltraneovem jazz ansamblu, nato v kvartetu Charlesa Lloyda, v katerem je igral tudi mlad pianist Keith Jarrett.

Skupaj z Jarrettom in basistom Garyjem Peacockom je DeJohnette v 80. letih minulega stoletja ustanovil Keith Jarrett trio.

DeJohnette se je v preteklosti predstavil tudi slovenskemu občinstvu. Med drugim je leta 2006 nastopil na jazz festivalu Ljubljana.

24ur.com
