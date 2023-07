Umrl legendarni Tony Bennett

Bennettu so leta 2016 diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, vendar je do leta 2021 nadaljeval z nastopi in snemanjem glasbe. Pri Varietyju so zapisali, da so Bennettovo glasbo zaznamovale vzkipljivost, neizmerna toplina, vokalna jasnost in čustvena odprtost. Bennett je najbolj znan po uspešnici iz leta 1962 z naslovom I Left My Heart in San Francisco.