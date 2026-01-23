Naslovnica
Glasba

Umrl nekdanji basist skupine Scorpions Francis Buchholz

Berlin, 23. 01. 2026 19.34 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Umrl nekdanji basist skupine Scorpions Francis Buchholz

V 72. letu starosti je umrl nekdanji basist legendarne nemške rock skupine Scorpions, je sporočila njegova družina. Kot je navedeno v objavi na glasbenikovem Facebook profilu, je Buchholz umrl za rakom v četrtek. V izjavi, ki jo je podpisala njegova družina, je zapisano tudi, da je "mirno in obkrožen z ljubeznijo zapustil ta svet".

Mednarodno uspešna glasbena skupina Scorpions iz Hannovra se je sicer z Buchholzem razšla po sporu leta 1992. Zadnji album skupine, pri katerem je Francis Buchholz sodeloval, je bil Crazy World iz leta 1990, ki je bil eden od komercialno najuspešnejših albumov skupine. Na njem je tudi pesem Wind of Change, ki je postala neuradna glasbena spremljava padca Berlinskega zidu in še danes velja za enega najbolje prodajanih singlov vseh časov.

FOTO: AP

Buchholzov prvi album s skupino Scorpions pa je bil Fly to the Rainbow iz leta 1974. Buchholz je bil s skupino tudi na svetovni turneji leta 1984. Iz tega obdobja, ki velja za najuspešnejše v zgodovini skupine, sta tudi klasiki Rock You Like a Hurricane in Still Loving You. Kasneje je Buchholz sodeloval z Michaelom Schenkerjem pri projektu Temple of Rock in drugih projektih. Michael Schenker je sicer mlajši brat ustanovitelja skupine Scorpions Rudolfa Schenkerja.

Kitarist Rudolf Schenker je skupino Scorpions ustanovil leta 1965 v bližini Hannovra. Nemški rokerji so si pridobili milijone zvestih oboževalcev po vsem svetu, zlasti v Južni Ameriki, Rusiji in po vsej Evropi.

Razlagalnik

Temple of Rock je bil glasbeni projekt, ki ga je vodil kitarist Michael Schenker, znan po svojem delu v skupinah UFO, MSG in Scorpions. Projekt je združil različne glasbenike, vključno z nekdanjim basistom Scorpions Francisom Buchholzem, in se je osredotočal na izvajanje klasičnih pesmi iz Schenkerjeve kariere ter novejše materiale. Projekt je bil aktiven v zgodnjih 2010-ih letih.

Pesem "Wind of Change" skupine Scorpions je postala globalni hit leta 1991 in je bila močno povezana s političnimi spremembami v Evropi ob koncu hladne vojne. Čeprav ni bila neposredno napisana kot himna padca Berlinskega zidu, je njeno sporočilo o upanju in spremembah odmevalo v času, ko se je Nemčija ponovno združevala in se je vzhodnoevropski blok sesul. Pesem je pogosto igrala na dogodkih, povezanih s temi zgodovinskimi premiki, in je s tem dobila status neuradne glasbene spremljave teh prelomnih dogodkov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Francis Buchholz Scorpions

