Umrl nekdanji basist srbske skupine Van Gogh

"Z veliko žalostjo obveščamo člane in prijatelje Združenja, da nas je prezgodaj zapustil naš pomembni član, prijatelj in kolega Predrag Popović - Drakče (1962 - 2019). Svojo glasbeno kariero je začel v skupini Rock Express, leta 1986 pa je postal član prvotne postave skupine Van Gogh. Ko je izstopil iz skupine Van Gogh, je imel nekajletni glasbeni premor. Na glasbeno sceno se je vrnil leta 2009 v Bijelo dugme tribute zasedbo (skupina, ki preigrava glasbo legendarne jugoslovansked skupine, op. a.). Zadnjih pet let je z znanimi glasbeniki igral v klubskem bandu DR. Beat,"so zapisali na Facebooku. "Zadnje slovo našega dragega Drakćeta bo v petek, 2. avgusta, na pokopališču Lešće v Beogradu," so še zapisali.

Skupina Van Gogh že vrsto let sodi v sam vrh rockovske glasbe na območju nekdanje Jugoslavije. Za seboj ima bogato glasbeno kariero in številne nagrade, zato še vedno navdušuje občinstvo in polni dvorane po vsem Balkanu.