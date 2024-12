Umrl nekdanji bobnar skupine My Chemical Romance

Umrl je Bob Bryar , nekdanji bobnar skupine My Chemical Romance (MCR) z najdaljšim stažem. Po poročanju tujih medijev je 44-letnik umrl na svojem domu v Tennesseeju, vzrok smrti pa zaenkrat ni znan. Bryar se je rodil v Chicagu in je študiral zvočno tehniko na Univerzi na Floridi. Skupino My Chemical Romance je spoznal, ko je leta 2004 delal kot zvočni inženir za predskupino na turneji rockerjev. Nato je zamenjal prvotnega bobnarja MCR Matta Pelissierja .

V sklopu skupine je izdal dva albuma, leta 2006 pa med snemanjem videospota utrpel opekline tretje stopnje, kar je povzročilo okužbo in hospitalizacijo, nato pa številne zdravstvene zaplete, zaradi katerih je morala skupina odpovedati več nastopov.

Februarja 2007 so se nato podali na svetovno turnejo, a so bobnarja zaradi zdravstvenih težav bili primorani začasno zamenjati. Leta 2010 je skupina My Chemical Romance sporočila, da je Bryar zapustil skupino, in vse skupaj označila za "bolečo odločitev". Kmalu zatem so izdali svoj četrti studijski album, za katerega je Bryar napisal pet pesmi.

Bobnar se je leta 2021 uradno upokojil z glasbene scene in na dražbi prodal nekaj spominkov, denarna sredstva pa namenil dobrodelnim organizacijam za živali. Takrat je za tuje medije povedal, da mu zapestje preveč nagaja, da bi še naprej ustvarjal glasbo. Dodal je, da je čas za nove podvige.