Umrl nekdanji frontman skupine Nazareth Dan McCafferty

Basist Pete Agnew se je Danu McCaffertyju poklonil na strani skupine na Facebooku. Zapisal je: "Dan je umrl ob 12.40. To je najbolj žalostno sporočilo, kar sem jih kdaj koli moral objaviti. Maryann in družina so izgubili čudovitega ljubečega moža in očeta, jaz sem izgubil najboljšega prijatelja, svet pa enega največjih pevcev, kar jih je kdaj živelo."

McCafferty je bil ustanovni član skupine Nazareth. Leta 1968 so jo skupaj z Agnewom, kitaristom Mannyjem Charltonom in bobnarjem Darrellom Sweetom ustanovili v mestu Dunfermline na Škotskem. Leta 1973 je skupina zaslovela v Veliki Britaniji s tretjim albumom Razamanaz, naslednje leto pa je izdala album Loud and Proud. Čeprav sta bila oba v ZDA precej neznana, se je pesem Love Hurts z njihovega albuma Hair of the Dog iz leta 1975 uvrstila na osmo mesto lestvice Billboard Hot 100, piše spletni portal rollingstone.com.

Leta 2013 je McCafferty zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja odpovedal nastope v živo. Kmalu zatem je sporočil, da bo še vedno lahko snemal glasbo v studiu.